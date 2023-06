Wolfsburg busca título da Women's Champions League

Na manhã desse sábado (3), o Wolfsburg enfrentará o Barcelona pela Women's Champions League, em busca do tricampeonato e também de manter a invencibilidade no torneio europeu, foram 10 jogos até chegar na grande final sem sofrer sequer uma derrota. As atletas foram guerreiras e batalharam em todos os jogos até o último minuto, confira a campanha das finalistas.

Fase de Grupos

Pela fase de grupos, a equipe alemã disputou seis partidas, vencendo quatro e empatando duas delas, chegando aos 14 pontos de 18 disputados. Apresentando um futebol bonito e envolvente, marcaram incríveis 19 gols nesta fase.

Quartas de final

Nas quartas, o Wolfsburg foi até a França enfrentar o Paris Saint Germain, vencendo por 1 a 0 em um jogo bem equilibrado. Pela partida de volta, na Alemanha, um jogo com muitas emoções se encerrou no empate de 1 a 1, classificando a equipe alemã para a próxima fase, pelo agregado de 2 a 1.

Semifinal

A vida delas não estava nada fácil, quando enfrentaram a forte equipe do Arsenal na Alemanha em mais um jogo dramático, vinham vencendo por 2 a 0 e acabaram cedendo o empate para o time inglês, deixando a decisão para ocorrer na Inglaterra.

Obviamente não foi uma partida simples e teve que ser com muitas emoções para as atletas e torcedores, o Wolfsburg começou perdendo por 1 a 0, virou e logo sofreu o empate novamente levando a disputa para a prorrogação. Mas nada é impossível para esse time, que nos minutos finais da prorrogação, marcaram o gol da classificação para a grande final, terminando 3 a 2 e no agregado 5 a 4 para a poderosa equipe do Wolfs.

A grande final

As jogadoras dos Lobos estão prontas para fazer história, chegam nessa final fortes, após terem tido de tudo na competição. Na verdade tudo não, elas ainda não tiveram uma derrota e vão atrás de conquistarem o troféu europeu de forma invicta. Essa invencibilidade com certeza traz mais confiança para o Wolfsburg, e com o segundo melhor ataque da Champions League, com 26 gols, deixa uma alta expectativa para a partida da final.