Hélio Júnior avalia passagem pelo futebol europeu: "Essencial pra um atleta"

Atuar pelo futebol europeu é o desejo de muitos atletas brasileiros. O lateral-esquerdo Hélio Júnior é prova disso. O atleta de 23 anos realizou 14 partidas e marcou um gol na campanha do time na Super League 2, na qual atuou como titular em todos os jogos disputados do Irodotos.

Após realizar o sonho e atuar por clubes da Europa, Hélio garante que a passagem pelo Velho Continente ajudou no seu desenvolvimento:



"Jogar fora do país foi uma experiência somou que muito na minha carreira! Um aprendizado dentro de campo e fora dele também e creio ser essencial para um atleta viver isso. Dentro de campo um trabalho táctico e técnico que em parte é diferente do aplicado aqui no Brasil, não que seja melhor, mas é diferente e isso vem acrescentar no aprendizado e evolução de qualquer atleta que tenha oportunidade de jogar no futebol Europeu." - disse Hélio

Lateral fala sobre evolução na Europa também pela cultura

"Fora de campo tem a questão cultural, que também vem a somar para desenvolvimento de qualquer pessoa. Eu só evoluí nessas passagens".

No Brasil, Hélio atuou pelo Atlético-MG entre 2015 e 2019, e Bahia em 2020. Anunciado pelo Irodotos, da Grécia, em julho do ano passado, Hélio disputou 14 partidas e marcou um gol no futebol grego.