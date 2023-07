Centenário, Moisés é o principal garçom do Campeonato Chinês durante os dois últimos anos

Depois de dois títulos do Campeonato Brasileiro conquistados pelo Palmeiras, Moisés aceitou o desafio e se transferiu para o Shandong Taishan. Escolha mais que correta para o Profeta, como ficou conhecido nos tempos de Verdão, pois coleciona marcas importantes desde então no futebol asiático.

No último fim de semana, o brasileiro completou 100 jogos pelo clube, no entanto, mais do que isso, o ex-palmeirense se destaca em outro quesito. Nas duas últimas edições da CFA Super League ninguém concedeu mais assistências na competição do que o meio-campista, de acordo com o SofaScore.

Com incríveis 22 passes para gol em 46 partidas realizadas na principal competição nacional do país, Moisés caminha a passos largos e deixa cada vez mais evidente um legado no clube.

“É uma marca muito significativa. Fico muito feliz e agradeço muito a Deus por ter atingido essa marca, pois é sinal de que o trabalho está sendo bem-feito. O principal objetivo é sempre o coletivo para que a gente possa ganhar os jogos, conquistar campeonatos e isso também está acontecendo. Mas dentro da sua posição, dentro daquilo que você propõe, ajudar a equipe contribuindo com assistências, é bem importante. Eu fico muito feliz de ajudar a minha equipe”, afirmou.

Moisés atribui melhora nos números a mudança de posição

Já sobre os motivos que estão contribuindo para que esses números possam acontecer, Moisés acredita que dois fatores estão sendo determinantes.

- Eu tive uma mudança de posicionamento. Nos meus primeiros dois anos aqui na China, eu joguei um pouco mais recuado, um volante mais de contenção. Algumas vezes, até mesmo joguei de zagueiro alguns jogos, pois foi necessário, mas era um papel diferente que eu desempenhava para a equipe. Enquanto nesses últimos dois anos eu comecei a jogar um pouco mais adiantado - disse antes de completar.

- Contribuiu também (pelo aumento do número de assistências) a chegada do Cryzan. Um brasileiro que joga de centroavante, possui faro de gol. Um jogador que está sempre na área e por falar a mesma língua, por se entender, por fazer combinações, o nível de entrosamento aumenta. Isso facilita dentro de campo, né? A gente pode combinar(jogadas) ao falar a mesma língua.

Algumas vezes até sem conversar, pois ele já sabe quando eu estou com a bola, onde eu vou lançar, qual jogada eu vou fazer. Sem dúvida, ele contribuiu muito para que eu pudesse aumentar esses números de assistências e de gols - explicou.

Na China desde 2019, Moisés já conquistou pelo Shandong três títulos da Copa local além de um troféu da CFA Super League. Esse último vencido no ano de 2021.