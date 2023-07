Clima tenso e resultados ruins: Santos enfrenta crise com o técnico Paulo Turra

Vivendo momento tenebroso em campo e seriamente ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Santos passa por dias muito conturbados e vê o trabalho do técnico Paulo Turra em risco.

Quando Turra foi contratado, a alta cúpula alvinegra via a chegada do ex-Athletico-PR como um bom negócio para "colocar ordem na casa" e recuperar a equipe no Brasileirão. No entanto, essa convicção já não existe mais, depois de resultados ruins e diversos episódios que deixaram o ambiente ruim no CT Rei Pelé.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Desempenho abaixo do esperado e clima tenso

De acordo com as pessoas ouvidas pela reportagem, a constatação é que o desempenho do elenco em campo é ainda pior que nos tempos de Odair Hellmann. O clima no Santos está cada dia pior. Os jogadores não gostaram nada da abordagem de trabalho de Paulo Turra, pois o treinador foge do estilo "paizão" que seus antecessores adotavam e é bastante autoritário dentro do clube.

No momento, há muita pressão sobre Turra e insatisfação interna com o ambiente "conflituoso" criado pelo treinador desde sua chegada. Além dos atletas, os diretores do clube também são contrários ao estilo de trabalho de Turra e exercem pressão nos bastidores. Vale ressaltar que o técnico foi contratado após uma indicação de Felipão, treinador do Atlético-MG, ao Falcão.

Afastamento de jogadores e mudanças radicais

Desde a chegada de Paulo Turra, sete jogadores já foram afastados e não fazem mais parte dos planos do treinador. Os atletas Daniel Ruiz, Ivonei, Ed Carlos e Lucas Barbosa foram os últimos afastados por decisão técnica. Além deles, o atacante Soteldo foi afastado após cometer um ato de indisciplina, mesmo após o clube exercer a opção de compra junto ao Tigres, do México. O Santos planeja negociar o jogador.

Anteriormente, o clube já havia determinado o afastamento dos laterais Nathan e Lucas Pires. A dupla foi flagrada por torcedores em uma festa durante a madrugada, poucas horas antes de um treino da equipe. Como consequência, o Santos multou os jogadores em 50% de seus salários e está aguardando propostas para negociá-los.

As mudanças promovidas por Turra têm gerado desconforto dentro do clube, tanto pelos afastamentos por opções técnicas quanto pelo clima de rigidez e falta de diálogo. A incerteza paira sobre os jogadores que temem ser os próximos na lista de dispensa.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

"Tensão no quartel" com Paulo Turra

Muitos já comparam o clima no CT Rei Pelé como o de um "quartel", sendo o Paulo Turra um “general”. Algumas mudanças foram consideradas normais, como o aumento da concentração e os treinos em dias de jogos. Outras geram dúvidas.

Turra pediu uma mesa exclusiva para sua comissão técnica no refeitório e estipulou uma regra: o elenco só pode fazer a refeição quando todos estiverem reunidos. Outro pedido do treinador foi pelo uso de crachá. O treinador entende que parte do problema do Santos é a "falta de ordem" e faz comparações frequentes com o Athletico, onde trabalhava.

Turra ameaça e diz que tem liberdade da diretoria para tomar medidas enérgicas quando necessário. Alguns líderes do elenco estão bem incomodados com o estilo autoritário do treinador.

O papel discreto de Paulo Roberto Falcão

Os jogadores também possuem uma relação bem discreta com o executivo, Falcão, tanto que quando precisam relatar algo, preferem falar diretamente com o presidente, Andres Rueda.

Na semana passada, Falcão se ausentou por cinco dias e foi até Porto Alegre para o aniversário da esposa. Voltou na sexta-feira (14). Segundo pessoas de dentro do clube, eles nem perceberam a não presença do executivo, pois a presença dele no dia a dia do Peixe é bem insignificante.

Na derrota para o São Paulo por 4 a 1 no último domingo (16), Falcão teve atitudes que irritaram muita gente no clube: assistiu à final de Wimbledon enquanto a delegação se preparava no vestiário e, em entrevista pós-jogo, disse que "não existe a palavra rebaixamento".

Foto: Raul Baretta / Santos FC

O futuro incerto do Santos e a pressão sobre Turra

O trabalho de Paulo Turra no Santos ainda está no início, mas se as coisas não mudarem, o clube não descarta uma possível troca no comando técnico novamente, uma vez que a meta é conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2024.

Desde que chegou, Paulo Turra fez 4 jogos pelo Peixe, com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Causa espanto a marca de 10 gols sofridos nesses confrontos. A pressão sobre o treinador e a insatisfação interna com seu estilo de trabalho aumentam a cada partida e a permanência de Turra no cargo fica cada vez mais incerta.