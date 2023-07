Bayern de Munique anuncia zagueiro Kim Min-jae, ex-Napoli, por 55 milhões de euros

O Bayern de Munique surpreendeu o mundo do futebol ao anunciar a contratação do zagueiro Kim Min-Jae, que defendeu o Napoli na última temporada. O jogador sul-coreano chega ao clube bávaro em uma transferência avaliada em cerca de 55 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 300 milhões. Com um contrato de cinco anos, válido até junho de 2028, Kim se junta à equipe alemã em busca de novos desafios.

Aos 26 anos, Kim Min-Jae deixou sua marca no Napoli, onde conquistou o terceiro título italiano do clube. Sua habilidade defensiva e liderança em campo chamaram a atenção do Bayern de Munique, que demonstrou um forte interesse em contar com o jogador. Em declaração, Kim expressou sua empolgação com a oportunidade de jogar no renomado clube alemão.

"O FC Bayern é o sonho de todo jogador de futebol. Estou ansioso por tudo o que me espera. Para mim, significa um novo começo, onde poderei continuar meu desenvolvimento. Durante as negociações com o clube, ficou claro desde o início o quanto havia interesse em minha contratação. Meu primeiro objetivo é disputar muitos jogos e, além disso, quero conquistar o maior número de títulos possível", afirmou Kim.

A transferência de Kim Min-Jae para o Bayern de Munique marca mais um capítulo nas grandes movimentações do mercado europeu. O zagueiro sul-coreano seguiu uma sequência crescente de transferências, sendo contratado pelo Fenerbahçe em 2021 por 3 milhões de euros, após deixar o Beijing Guoan. Em julho do mesmo ano, reforçou o Napoli em uma negociação no valor de 18 milhões de euros.