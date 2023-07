Canadá desperdiça pênalti e empata com Nigéria em estreia na Copa do Mundo Feminina

Em duelo válido pelo grupo B da Copa do Mundo Feminina nesta quinta-feira (20), Nigéria e Canadá empataram por 0 a 0 no Aami Park.

O primeiro tempo foi equilibrado com muita intensidade pelas duas equipes e momentos de domínio, mas acabou com poucas grandes chances de gol.

Porém, a segunda etapa tivemos um Canadá com muito mais posse de bola e chances de abrir o placar, mas as nigerianas seguraram o empate até o fim.

Alternância foi a palavra-chave durante o primeiro tempo

As duas equipes tiveram momentos de alternância de domínio durante o primeiro tempo. No início, o Canadá conseguiu administrar a posse de bola e empurrou as linhas de marcação da equipe adversária controlando o meio-campo.

No primeiro lance de maior perigo, aos 9', Sinclair surgiu na entrada da área após passe de Lawrence, mas a batida saiu rente à trave esquerda da goleira Nnadozie, que teve boa participação durante a partida.

Após resistir às primeiras tentativas canadenses, a seleção da Nigéria reagiu no restante da etapa inicial e acumulou volume de jogo para assumir o protagonismo até o intervalo da partida.

O momento de maior perigo veio aos 23'. Onumonu surgiu livre na intermediária e arrumou para a batida de chapa buscando o canto esquerdo do gol, mas Sherida fez enorme defesa e salvou o Canadá.

Canadá dominou a posse de bola e teve chances de vitória no segundo tempo

Logo no início do segundo tempo, o Canadá teve sua maior oportunidade de abrir o placar depois que a árbitra foi chamada ao VAR e assinalou pênalti, após Ordega derrubar Sinclair dentro da grande área. No entanto, Sinclair bateu mal e Nnadozie espalmou sem grandes dificuldades na cobrança.

O Canadá tentou se reorganizar após o pênalti perdido com o controle da posse de bola, mas uma nova chance clara surgiu apenas aos 21'. Sinclair ajeitou de cabeça para Viens, em seu primeiro lance no jogo, amortecer na diagonal para finalizar, mas Nnadozie fez outra grande defesa.

Apostando principalmente no sistema defensivo, a Nigéria construiu uma chance de ouro aos 35'. Kanu recebeu bola atravessada e finalizou de primeira, mas Sheridan salvou de forma espetacular.

A alta intensidade da partida ficou comprovada na quantidade de finalizações com 12 chutes para cada lado. No entanto, Nigéria e Canadá pecaram com poucas finalizações no alvo (1-2) em suas estreias no mundial.

Antes do apito final, aos 52', o VAR novamente chamou para checar possível cartão vermelho de Abiodun em cima de Lawrence. A árbitra revisou o cartão amarelo e expulsou a jogadora da Nigéria no último lance do jogo.

Sequência

Na próxima rodada do grupo B, a Nigéria enfrentará a Austrália (27/07, 7h), enquanto o Canadá terá pela frente a seleção da Irlanda (26/08, 9h).