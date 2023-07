"Elas nos desafiaram", diz Satnway, após vitória da Inglaterra

.A Inglaterra venceu o Haiti em sua estreia na Copa do Mundo! Em um jogo movimentado e surpreendente, as haitianas dificultaram a vida das inglesas, que eram amplas favoritas para o confronto. Com a vitória, as europeias estão na liderança da chave. O único gol da partida saiu de uma cobrança de pênalti de Georgia Stanway.

Após a vitória na estreia, a artilheira inglesa comentou sobre as dificuldades impostas pelo Haiti no confronto.

"Elas nos desafiaram. Elas foram muito perigosas no contra-ataque, isso é algo que vamos trabalhar agora nos treinos. Mary fez uma grande defesa e todos fizeram sua parte. Para o pênalti, eu só estava focada na bola, focada na situação e bloqueei tudo. A primeira foi uma defesa muito boa, então crédito pela defesa, mas ela estava fora de linha. Há um processo pelo qual passo e apenas me prendo a isso".

Sarina Weigman, treinadora da Inglaterra, também destacou a dificuldade concedida pela seleção de Haiti.

"Foi um jogo muito difícil. Elas [Haiti] eram muito imprevisíveis, muito transitórias. Isso é o que elas mostraram e nós lutamos com isso. Criamos chances, mas perdemos a bola e elas foram embora. Isso foi difícil para nós. Queremos terminar nossas chances. Fizemos isso com o pênalti, o que foi bom porque a vitória é o mais importante".

A atacante Alssia Russo também falou sobre o duelo: "É positivo somar os três pontos, mas sabemos que ainda há muito o que construir. Vamos refletir sobre isso e estaremos prontos e trabalhando duro antes da Dinamarca".

"Acho que ninguém pode ser azarão neste torneio. O Haiti tem alguns bons jogadores, eles são físicos, o que não é algo que estamos acostumados a enfrentar", completou.

A Inglaterra volta a campo na próxima sexta-feira (28), quando enfrentarão a seleção da Dinamarca, às 05h30, no Sydney Football Stadium, pela segunda rodada do mundial.