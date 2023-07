Inglaterra encontra dificuldades, mas vence Haiti com gol de Stanway

É Copa do Mundo, não tem jogo fácil! A Inglaterra encontrou dificuldades para vencer o estreante Haiti, pelo placar de 1 a 0, no Suncorp Stadium, pela primeira rodada do grupo D. Stanway, em sua segunda cobrança, marcou de pênalti.

No entanto, o duelo foi marcado pelo duelo Alessia Russo x Théus. A goleira haitiana levou a melhor em todas contra a atacante do Arsenal, além da jovem estrela do Lyon: Dumornay. A meia deu trabalho e era o cérebro das Les Grenadières, que por pouco não buscaram a igualdade na reta final do confronto.

Ritmo animado

Les Grenadières surpreenderam no apito inicial, mostrando que não iriam ficar recuadas e pressionaram a saída de bola das inglesas. Não tardou para as comandadas da Sarina Wiegman acordarem e alugarem o campo de ataque. Alessia Russo até teve duas oportunidades, mas bateu fraco em ambas, fazendo Théus segurar com tranquilidade no meio do gol. Essas subidas, acabou deixando espaço na zaga. Foi assim que Dumornay deu lindo passe para Borgella, que dominou nas costas da marcação e chutou cruzado. A bola saiu com perigo à esquerda do gol.

As Lionesses voltaram a aumentar o volume depois do susto. E, algo que aconteceu nos demais jogos, apareceu nesse: o pênalti. Pierre-Louis acabou dando uma pisada em Chloe Kelly na área. Árbitra reviu o lance na cabine do VAR, contudo, acabou anulando por falta de ataque na origem da jogada. A arbitragem de vídeo voltou a aparecer, aos 28, quando Bronze foi lançada na área. Louis levantou demais os dois braços, a lá bloqueio de vôlei, e desviou com a mão.

Após rever o lance, a árbitra anunciou o pênalti. Stanway cobrou no canto direito, a meia-altura e Théus espalmou pela linha de fundo. Alegria para uns e tristeza para outros, o lance precisou ser repetido, por conta do adiantamento da camisa 1. Stanway escolheu o mesmo lado, mas conseguiu deslocar a goleira para sair para comemorar.

Na reta final da etapa inicial, as haitianas passaram a lutar em busca do empate. Dumornay era responsável pelas articulações. Numa chegada, a meia, de 19 anos, tentou emendar um voleio nas costas de Bright, mas acabou furando. A jogadora do Lyon ainda teve tempo de tentar um cruzamento após escanteio. Borgella desviou no meio da marcação e a bola passou com perigo perto da trave.

Foto: Divulgação/The FA

Empate evitado no fim

As seleções retornaram do intervalo no ritmo lá e cá. De um lado, Théus x Russo. A goleira levou a melhor nas três tentativas da atacante, enquanto do outro, a habilidosa Dumornay deixou Borgella na cara da do gol. A camisa 22 se enrolou e Bright chegou para afastar. Com o passar do tempo, a Inglaterra abusou dos cruzamentos na área.

O time de Nicolas Delepine teve a chance de igualar nos 80. Mondésir tocou na medida para Éloissaint. A atacante se livrou de Bright e finalizou ao ficar cara a cara com Earps, que salvou com os pés. A pressão aumentou com Dumornay. A meia pedalou na frete de Carter, que conseguiu se recuperar e colocar para escanteio. A próprio cobrou de forma fechada e Earps tirou de soco.

Dumornay dando trabalho para a defesa inglesa (Foto:Divulgação/Fifa)

Situação

Graças aos três pontos conquistados, a Inglaterra lidera o grupo D, mas poderá ser ultrapassada por Dinamarca ou China, dependendo do número de gols. As Seleções irão se enfrentar às 9h deste sábado (22). Já o fica em Haiti.

Próximos jogos

Na próxima sexta-feira (28), as Lionesses medirão forças contra a Dinamarca, às 5h30 (de Brasília), no Sydney Football Stadium, enquanto as Les Grenadières duelarão contra a China, às 8h (de Brasília) , no mesmo dia, no Hindmarsh Stadium.