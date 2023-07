Com direito a golaço olímpico, gol contra e virada, Canadá vence Irlanda na Copa do Mundo Feminina

Em duelo realizado no HBF Park nesta quarta-feira (26), a seleção do Canadá venceu a Irlanda por 2 a 1 de virada em jogo válido pela segunda rodada do grupo B, na Copa do Mundo FIFA Feminina.

A Irlanda abriu rapidamente o placar com um golaço olímpico de McCabe, mas Connolly marcou gol contra antes do intervalo e o Canadá empatou. No segundo tempo, as canadenses confirmaram o favoritismo com amplo domínio e o gol de Adriana Leon, dando números finais à vitória.

Com o resultado, o Canadá foi a 4 pontos na tabela de classificação e assumiu a liderança provisória do grupo. Austrália (3) e Nigéria (1) se enfrentarão logo mais. A Irlanda segue em último lugar, com zero pontos.

Irlanda surpreendeu no início e resistiu bem no primeiro tempo

Com o objetivo de evitar a complicação de sua situação na Copa do Mundo, a Irlanda partiu com tudo para cima do Canadá no início e logo conseguiu abrir o placar de forma sensacional, em um dos melhores gols do mundial até o momento.

Aos 4', em jogada de bola parada, Katie Mccabe cobrou escanteio fechado do canto direito e a bola passou por Sheridan. A goleira deu um passe para frente, perdeu o timing na defesa e a bola de Mccabe tocou na trave antes da conclusão com o gol olímpico.

Buscando rapidamente a vantagem no placar, a Irlanda optou pela estratégia defensiva com bloco baixo de marcação, deixando a posse para as canadenses. Aos 30', veio a chance de maior perigo, com Lawrence cruzando no meio da área para Gilles desviar, mas a bola saiu por cima da trave.

O Canadá encontrou dificuldades para finalizar apesar da ocupação no terço final e tudo indicava que a Irlanda conseguiria a vitória parcial no intervalo, mas um gol contra mudou o panorama do jogo. Aos 50' do primeiro tempo, o cruzamento baixo de Julia Grosso terminou com o desvio acidental de Megan Connolly, empatando para as canadenses.

Substituições bem sucedidas ocasionam domínio canadense no segundo tempo

A seleção canadense voltou para o segundo tempo com três alterações, destacando principalmente as entradas de Christine Sinclair e Sophie Schmidt, duas grandes referências da equipe.

Com maior organização ofensiva, o Canadá precisou de apenas oito minutos para buscar a virada. Após bate-rebate pela intermediária na esquerda, Schimidt acionou Leon dentro da grande área para a atacante se antecipar à marcação e concluir no canto.

As canadenses seguiram no controle da partida após o segundo gol e Brosnan impediu o terceiro gol na finalização de Sinclair aos 16'. Depois, a artilheira recebeu cruzamento sozinha, mas não dominou e chutou de primeira, desperdiçando outra grande chance.

Na única oportunidade real de gol durante o segundo tempo, a Irlanda ameaçou apenas aos 33'. McCabe driblou a marcação pela direita, deixou três adversárias para trás e bateu firme, mas a bola passou ao lado da trave.

Antes do apito final, Sinclair teve mais uma oportunidade de marcar ao dominar bola na entrada da área, mas preferiu acionar Huitema, que finalizou para fora e perdeu o gol.

Sequência

Na última rodada, o Canadá enfrentará a Austrália, enquanto a Irlanda terá pela frente a Nigéria. Os dois jogos serão realizados na próxima segunda-feira (31), a partir das 7h, pelo horário de Brasília