Atacante Lucas Rangel acerta com equipe da Ucrânia e volta ao país onde viveu drama

O atacante Lucas Rangel, de 28 anos, acertou a sua ida para o Kolos Kovalivka, da Ucrânia. Essa será a segunda passagem do brasileiro no país europeu. Na temporada 2021/2022, o jogador defendeu o Vorskla, até o campeonato ser paralisado por conta dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Lucas Rangel falou sobre a sua volta à Ucrânia.

“Quando apareceu o interesse do Kolos, eu fiquei um pouco receoso, por conta de tudo que passei no ano passado para deixar o país. Mas, conversei com a minha família, meu empresário e vimos que era uma boa oportunidade. Eu já conheço o país, sei de tudo que tem acontecido, mas estou pronto para o desafio. Eu sou um trabalhador, tenho família que depende de mim e vou encarar mais um desafio na minha carreira, se Deus quiser vai ser uma grande temporada”, disse.

Com passagens pela Europa, Lucas Rangel fala sobre expectativa da nova temporada na Ucrânia

Depois de deixar o Vorskla, Lucas Rangel defendeu o Sabah, do Azerbaijão, e o Riga FC, da Letônia. Lucas é um andarilho do futebol e também já atuou por equipes da Turquia, Finlândia, Albânia e Áustria. O brasileiro falou sobre a expectativa para a temporada.

“Eu encaro como mais um grande desafio na minha carreira. Espero que seja uma temporada muito boa, que possamos alcançar os objetivos coletivos, que será o mais importante, e que eu também possa fazer bons jogos e ajudar a equipe marcando gols. Sei que não será fácil, mas vou trabalhar muito, juntamente com os meus companheiros, para que possamos ter uma boa temporada”, concluiu.

O contrato de Lucas Rangel com o Kolos vai até junho de 2025.