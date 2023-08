Bayern de Munique anuncia Harry Kane após novela nas negociações

A espera finalmente chegou ao fim para os torcedores do Bayern de Munique e os seguidores da novela de transferência envolvendo o atacante inglês Harry Kane. Após semanas de especulações e negociações intensas, o time bávaro anunciou oficialmente neste sábado (12) a contratação de Kane, que assinou um contrato de quatro anos com o clube alemão.

A negociação entre as duas equipes foi marcada por reviravoltas e momentos de tensão. Segundo a imprensa europeia, o Bayern desembolsará 100 milhões de euros (equivalente a cerca de R$ 538 milhões) pelo jogador de 30 anos, além de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 107,6 milhões) em bônus. A transferência coloca um ponto final na era de Kane no Tottenham, onde atuou por uma década.

Os ânimos se acirraram ainda mais nos últimos dias, com o próprio jogador ensaiando uma desistência após a proposta alemã ser aceita pelo Tottenham. O clube inglês também impôs obstáculos, fazendo Kane esperar no aeroporto enquanto detalhes da negociação eram resolvidos. No entanto, após uma maratona que envolveu viagens e exames médicos, o contrato foi finalmente assinado.

A torcida do Bayern de Munique agora aguarda ansiosamente pela possível estreia de Harry Kane já neste sábado. O clube está empenhado em inscrever o jogador a tempo para a Supercopa da Alemanha contra o RB Leipzig, marcada para às 15h45 (horário de Brasília). Caso Kane entre em campo, será a chance de conquistar seu primeiro título vestindo as cores do Bayern.

Foto: Divulgacão / FC Bayern

A saga da transferência também colocou em evidência a determinação dos dirigentes do Bayern. As negociações se arrastaram por semanas, com o clube alemão gradualmente elevando o valor da proposta até atingir o montante máximo de 100 milhões de euros. No início, o Tottenham havia indicado que não aceitaria tais cifras, mas a pressão do Bayern parece ter surtido efeito.

O jogador expressou o desejo de que seu futuro fosse definido antes da estreia do Tottenham na Premier League, marcada para o próximo fim de semana. Harry Kane, que retornou aos treinamentos de pré-temporada com o Tottenham no dia 12 de julho, viu sua situação se arrastar por semanas, frustrando o novo técnico do clube, Ange Postecoglou, que pediu para que a situação com os Spurs fosse resolvida o mais rápido possível – o que não aconteceu.