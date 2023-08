Manchester City bate Newcastle pelo placar mínimo e cola na liderança da Premier League

O Manchester City segue imbatível na terra do Rei. Dessa vez o time de Pep Guardiola venceu o Newcastle por 1 a 0. O resultado fez com que o Citizens ficassem na segunda colocação da Premier League com a pontuação igual ao Brighton. O gol da vitória veio com sabor sulamericano: Julian Alvarez marcou ainda na primeira etapa.

No momento que o jogo estava equilibrado, o argentino foi o responsável de tirar o zero do placar. Em um lançamento de craque do recém-contratado Kovacic, ele encontrou Phil Foden que deu pra chegada do Julian Alvarez que mandou colocado, no ângulo de Pope, que não conseguiu pegar: 1 a 0.

Haaland tenta ampliar, mas não consegue e jogo termina com o placar mínimo

O Newcastle sentiu o gol tomado e o Manchester começava a desperdiçar chances. Em uma dessas, o artilheiro Haaland, que até então estava sumido, bateu rasteiro e passou raspando a trave direita.

Com o placar na frente, o Manchester City começou a etapa final mais tranquilo, prevalecendo a posse de bola. Enquanto o Newcastle pouco apresentava no ataque, muito longe do time que surpreendeu na última temporada.

Apenas aos 15 minutos que os Citizens abriram a contagem das finalizações. Haaland recebeu no campo ofensivo, fez um carnaval na defesa e na hora de chutar, pegou na orelha da bola, que saiu perto do porte direito. Logo em seguida, a equipe do Norte britânico acordou com o Bruno Guimarães, que emendou torto e passou longe do travessão. Terminado com a vitória do time da Lua Azul.