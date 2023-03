Manchester City derrota o Newcastle e segue na briga com o Arsenal

O Manchester City derrotou o Newcastle United,, por 2 a 0, neste sábado (4), pela 26ª rodada da Premier League. Phil Foden e Bernardo Silva marcaram um gol em cada tempo e ajudaram o clube a seguir na briga do título com o Arsenal.

“Vai, Citizens”

O City entrou em campo buscando a vitória para seguir a caça ao Arsenal pelo título da Premier League. Desde o começo, os mandantes pressionaram o Newcastle, e abriram o placar aos 15’, com Phil Foden. Atrás logo no começo, os Magpies não conseguiram reagir aos incessantes ataques dos mandantes e apenas se defenderam.

Na volta do intervalo, Guardiola seguiu instruindo os seus comandados a insistirem no ataque e por volta dos 22’, o português Bernardo Silva marcou o segundo gol dos anfitriões.

Com placar favorável, o City decidiu apostar em contra-ataques. Por outro lado, o Newcastle não sabia o que fazer com a bola e amargou mais uma derrota no Campeonato Inglês.

Tabela e compromissos

Com o resultado, o Manchester City permanece na 2ª posição da Premier League, agora com 58 pontos, dois a menos que o líder Arsenal. Já o Newcastle United, ficou na 5ª colocação, com 41 pontos.

Na próxima rodada, o Manchester City visita o Crystal Palace, no Selhurst Park, no sábado (11), às 14h30. Já o Newcastle recebe o Wolverhampton no St James Park, um dia depois, às 13h30.