City bate Sheffield no fim e retoma liderança da Premier League

Foi no sufoco, mas no fim, deu City. No Bramall Lane, o Manchester derrotou o Sheffield United por 2 a 1 e voltou à ponta do Campeonato Inglês. O artilheiro Haaland perdeu pênalti, mas marcou na etapa final. Entretanto quem foi o destaque vital da partida foi Rodri, que no fim assinalou o gol do triunfo azul.

Haaland perde pênalti e deixa tudo no zero

Aos 32, um fato raríssimo aconteceu em Sheffield. Após toque na bola, o árbitro assinalou penalidade para o City. Na cobrança, o artilheiro Haaland bateu rasteiro no lado direito, no entanto, beijou o poste, perdendo a chance de inaugurar o marcador.

Nos restantes finais da primeira etapa, o Manchester tentou se redimir do pênalti perdido. Arriscando, principalmente com Bernardo Silva, mas não adiantou nada e terminou mesmo tudo igual.

Sheffield luta, chega ao empate, mas Rodri marca no fim

Como na etapa anterior, os Citizens comandava as ações, com uma forte pressão inicial. Começando com boa troca de passes, em que Walker serviu com capricho o Haaland, que mais uma vez desperdiçou cara a cara.

O City tentava de tudo para tirar o zero do placar, com Rodri, Grealish e Haaland. Em umas dessas com o matador, ele arriscou de cavadinha, mas não contava que o goleiro Foderingham estava esperto e defendeu. No entanto a casa caiu para o Sheffield, minutos depois. Aos 22, um dos melhores em campo, Grealish fez um carnaval na esquerda e colocou na cabeça do artilheiro Haaland, que dessa vez não desperdiçou e botou pra dentro: 1 a 0.

Nos minutos finais, o Manchester seguia dominando o jogo e perdendo as oportunidades de ficar tranquilo no marcador. Quando no final uma bobeada de Kyler Walker, deixou tudo igual. Na esquerda da grande área, o zagueiro tentou tirar de calcanhar, Traore recuperou, mandou para o meio, Vinícius pegou a sobra e entregou pro Bogle mandar uma bomba pra meta: 1 a 1.

No entanto, as emoções não paravam por aí, com direito a redenção de vilão. Walker teve pulso pra recuperar a bola do defensor no setor direito e cruzou com afeto pro Rodri, que meteu uma chicotada de primeira e fez o gol da vitória.