Bayer Leverkusen goleia Häcken na estreia da Europa League

Nesta quinta feira (21), Bayer Leverkusen e Häcken fizeram sua estreia na Europa League. O jogo acabou com um resultado amplo para os mandantes, uma goleada por 4 a 0. A partida foi disputada na BayArena.

Com a goleada na estreia a equipe alemã dorme na liderança do grupo H. No outro jogo do grupo, o Qrabag venceu também, porém por apenas 1 a 0. O time treinado por Xabi Alonso é o time, entre as cinco principais ligas, que mais marcou gols nessa temporada. Até o momento são 25 gols marcados em apenas seis jogos.

Ampla dominância

O primeiro tempo foi como todos esperavam, os mandantes pressionando e tendo a vantagem técnica. Logo aos 10 minutos, Boniface enxergou Wirtz passando por trás da zaga e deu belíssimo passe, o alemão ajeitou e na saída do goleiro cavou para abrir o placar. Pouco tempo depois, Xhaka encontrou o atacante marroquino Adli. O camisa 21 chutou forte de perna esquerda para fazer 2 a 0. Nos últimos 15 minutos o Häcken ainda tentou uma pressão, mas não conseguiu assustar.

Para a segunda etapa, Xabi Alonso voltou com o mesmo time. Aos 21 minutos Adli achou Boniface no meio da área que só precisou tirar do goleiro para fazer o terceiro. Quatro minutos depois do terceiro Hofmann recebeu o passe de Wirtz e assim ampliou e matou o jogo para a equipe alemã. Os visitantes até voltaram melhor e tiveram mais chances, porém o nível técnico era muito diferente e foi um dos fatores decisivos da partida.

Tabela e próximos jogos

Com a goleada o Bayer Leverkusen acaba a primeira rodada como líder do grupo pelo saldo de gols. No próximo domingo (24), a equipe enfrenta o Heindenheim em casa, às 10h30 em jogo válido pela quinta rodada da Bundesliga. Pela Europa League o time enfrenta o Molde no dia 5 de outubro.