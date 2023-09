Bayer Leverkusen passeia sobre Darmstadt dentro de casa e assume liderança da Bundesliga

Em cima, em cima! Com 100% de aproveitamento, o Bayer Leverkusen goleou o modesto Darmstadt, por 5 a 1, dentro da BayArena, e assumiu a ponta da tabela na terceira rodada da Bundesliga. Curiosamente, essa é a terceira vez que o terceira vez que o Leverkusen vence os três primeiros jogos do alemão, as outras ocorreram na temporada 2003-04 e 2013-14.

Reação rápida e goleiro evita alteração do placar

Depois dos primeiros minutos serem marcados por faltas, os Leões tentaram encurralar o adversário aos 16 minutos. Wirtz abriu para Grimaldo dentro da área. Ele tentou se livrar do primeiro, mas Klarer apareceu de carrinho para bloquear. Frimpong também tentou e parou em Schuhen. Cinco minutos depois, o lateral colocou Boniface para correr pelo meio, ele passou por dois e tocou na saída do goleiro para abrir o placar.

Os visitantes não sentiram o baque e a resposta veio logo em seguida com bola na rede. Holland cobrou falta na área, Klarer até que subiu, mas foi Vilhelmsson que cabeceou na segunda trave.

Os comandados de Xabi Alonso passaram a ocupar mais o campo de ataque. Após algumas tentativas em vão, Xhaka e Hofmann. exigiram ótimas defesas de Schuhen. O Darmstadt voltou a ameaçar aos 40, quando Bader cruzou rasteiro e Pfeiffer mandou, com muito perigo, rente ao poste.

Foto: Divulgação/Bayer Leverkusen

Passeio dentro de casa

O Leverkusen pressionou bastante. Foram 14 finalizações, sendo sete no alvo. Esse último foi certeiro, fazendo os mandantes liderarem o placar. Logo na volta do intervalo, Hofmann passou para Frimpong, que ganhou na corrida de Isherwood e serviu Palácios. O argentino não pegou em cheio, no entanto, a redonda desviou na zaga antes de terminar no canto Schuhen. Aos 61, Hofmann abriu para Wirtz cruzar. Boniface tirou do marcador e bateu com a canhota para ampliar a vantagem.

Um dos responsáveis pelas articulações do time, no qual originou dois tentos, Hofmann, finalmente, deixou o seu. Wirtz recuperou na intermediária, e, ao invés de cruzar, rolou para Hofmann, que se movimentou bem para encher o pé em chute rasteiro, acertando o canto dos Lírio. A conta foi fechada na reta final. Tah carregou com certa liberdade, abriu com Mbamba, que cruzou rasteiro. Hlozek teve apenas o trabalho de decretar o passeio dentro da BayArena.

Atenção nas pontas

Líder do alemão, o Bayer Leverkusen chegou aos nove pontos, é por sua vez, o Darmstadt está situado na outra ponta. É o último colocado, em 18, ainda sem pontuar na competição.

O que vem por aí

Por conta da Data Fifa, o próximo da Bundesliga será na sexta-feira (15). Os Leões irão visitar o Bayern de Munique, às 15h30 (de Brasília), na Allianz Arena. Os Lírios vão duelar contra o Borussia Mönchengladbach, apenas no domingo (17), às 12h30 (de Brasília).