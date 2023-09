Genk e Fiorentina empatam em jogo eletrizante pela Conference League

Em partida válida pela primeira rodada do grupo F da UEFA Conference League, na Cegeka Arena, Genk e Fiorentina ficam no empate, em um bom jogo realizado pelas duas equipes, com o placar em 2 a 2.

Lá e Cá

Em jogo eletrizante, Genk e Fiorentina protagonizaram primeiro tempo de com três gols na Cegeka Arena.

Aos seis minutos, a equipe visitante abriu o placar, em jodada de escanteio, com gol de cabeça marcado pelo camisa 16, Luca Ranieri, que contou com a ajuda do goleiro Vandevoordt, que acabou espalmando a bola para dentro de sua meta. Mas sem tempo para comemorar o primeiro gol, Genk chegou ao gol, camisa 9 da equipe belga, Andi Zeqiri, deixou tudo empatado, em um bate rebate dentro da área, e a bola acabou sobrando no pé esquerdo dele, e precisou apenas completar para estufar a rede dos italianos.

Em ótimo jogo, as duas equipes cederam oportunidades, em uma primeira etapa muito positiva ofensivamente, porém com muitas falhas na parte defensiva. Na metade dos primeiros 45 minutos, Ranieri marcou seu segundo na partida, deixando a La Viola na frente do placar novamente, em mais um vacilo na zaga da equipe da casa. O Genk até conseguiu ficar mais com a posse de bola, mas faltou criatividade e qualidade para converter em gols, finalizando o primeiro tempo com os visitantes em vantagem, 2 a 1.

Segunda etapa

Para o segundo tempo os treinadores vieram com propostas diferentes, com a Fiorentina buscando cadenciar o jogo e ficar um pouco mais com a bola, enquanto o Genk tentou acelerar seus ataques para oferecer mais perigo à meta adversária. Para isso, os treinadores prepararam substituições já na volta do vestiário. Comandante italiano mandou a campo Christian Kouamé substituindo Nicolás González. Já o belga voltou com Christopher Bonsu Baah substituindo Alieu Fadera.

Até os 25 minutos, nenhuma das equipes conseguiu sequer uma finalização ao gol, totalmente o oposto da primeira etapa, que a essa altura já tinham sido marcados três gols. Em jogo de baixa voltagem nos 45 finais, era tudo que a Fiorentina queria, vendo um adversário trocar passes sem objetividade, e não oferecendo nenhum perigo ao gol defendido por Christensen.

A primeira chance perigosa só veio aos 33 minutos, com cabeçada embaixo da trave e sem marcação de Nzola, a bola passou por cima do gol tirando tinta da trave. Nos 15 finais, a Fiorentina se animou um pouco mais na partida, vendo o cansaço da equipe belga, os italianos saíram mais para o jogo, tentando uma marcação pressão, induzindo o erro dos mandantes.

Porém, com forte jogada aérea, os belgas empataram a partida novamente aos 40, com gol de Mark McKenzie de cabeça do meio da área no canto inferior esquerdo. Assistência de Bilal El Khannouss com um cruzamento após escanteio, evitando e derrota. Após o gol, a equipe do Genk tentou se animar na partida, com chegadas rápidas pelas laterais, com direito a bola na trave no último lance, mas que não resultaram em mais gols, deixando o placar empatado em 2 a 2 até o apito final.

Calendário

As duas equipes voltam a campo pela Conference League no dia 5 de outubro. O Genk visita o Čukarički, enquanto a Fiorentina recebe em sua casa o Ferencváros. Pela liga nacional o Genk recebe o STVV, e a Fiorentina visita a Udinese.