Cristiano Ronaldo brilha com dois gols, Portugal vence Eslováquia e se classifica para Euro

Nesta sexta-feira (13), no Estádio do Dragão, a seleção de Portugal venceu a Eslováquia por 3 a 2 nas eliminatórias. Desse modo, a equipe portuguesa já é uma das principais seleções a se classificar para a Eurocopa de 2024.

Com esse resultado, Portugal vai aos 21 pontos e segue 100% de aproveitamento na parte de cima da tabela do grupo J, ja garantindo uma vaga na próxima Eurocopa de 2024, que irá acontecer na Alemanha.

A Eslováquia segue em segundo do grupo J, com 13 pontos, enquanto Luxemburgo, que está logo atrás, fica em terceiro com 11 pontos, e restando mais três rodadas para o fim das eliminatórias, não conseguem mais alcançar Portugal.

Sempre ele

Suspenso na goleada por 9 a 0 sobre Luxemburgo, Cristiano Ronaldo voltou ao time português querendo marcar e balançou as redes duas vezes, o primeiro gol, cobrando pênalti, e o segundo, aproveitou o bom cruzamento de Bruno Fernandes e empurrou para a rede.

Cristiano Ronaldo durante a partida (Foto: Divulgação / Portugal)

Já é comum, a cada jogo que passa, Cristiano Ronaldo quebrar mais alguns recordes, e hoje não foi diferente.

Agora, o camisa 7 tem ao menos 100 gols em três décadas diferentes (2000, 2010 e 2020), se igualando a Messi, Romário, Pelé, Di Stéfano e Puskas como únicos a conseguirem esse feito na história.

Ronaldo agora tem 125 gols em 202 jogos pela seleção portuguesa.

O astro teve bom desempenho, mostrando-se bem fisicamente, e permaneceu em campo durante toda a partida. Agora, ele tem sete gols em seis partidas nas eliminatórias para a Eurocopa.

1000 gols?

O craque português foi perguntado na zona mista pós jogo o que achava a respeito sobre a possibilidade de se tornar o primeiro jogador da história do futebol à marcar 1000 gols oficiais.

Ronaldo respondeu;

"O presidente do futebol me fez um desafio que foi que eu tinha que chegar aos mil gols , eu acho que vai ser bastante difícil, como eu disse, ver com muito mentalmente a minha motivação, a minha dedicação, obviamente também o meu físico, minhas pernas e meu físico me tratarem bem como eu os trato, vamos ver, em pequenas etapas que me motiva, mas para chegar aos mil, tenho que chegar primeiro aos novecentos. Ainda falta bastante, eu acredito que vou chegar, agora é passo a passo, acho que os objetivos tem que ser definidos a curto prazo e não ao longo prazo, eu olho para esse objetivo, para os novecentos, confiante para chegar aos mil, é muito difícil, mas tudo é possível".

Próximos jogos de Portugal

O próximo compromisso de Portugal será na segunda-feira (16), às 15h45 (de Brasília), contra a Bósnia. Depois disso, restarão apenas dois jogos para finalizar a fase de grupos das Eliminatórias.