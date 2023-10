Com gol brasileiro, Brighton faz história e vence o Ajax na Europa League

Em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da UEFA Europa League, Brighton, que recebeu o Ajax dentro de casa, não tomou conhecimento e bateu o time holandês por 2 a 0 nesta quinta-feira (26). João Pedro, "cria" do Fluminense, balançou às redes na inédita vitória do clube inglês em competições continentais.

Com a cara de De Zerbi

Com uma ampla dominância desde o primeiro minuto, o time do Brighton começou tomando as primeiras iniciativas no jogo. Mitoma foi muito acionado durante o primeiro tempo, levando a vantagem em quase todas as oportunidades em cima de Gaaei, lateral do Ajax.

Em grande investida pela esquerda do campo, o craque japones se livrou da marcação e tocou para João Pedro ser derrubado dentro da área. O lance gerou muita reclamação pelo time da casa porém o árbitro Bartosz Frankowski achou o contato do zagueiro Hato no brasileiro normal.

A sensação é de que era questão de tempo para os The Seagulls tomarem a frente no placar e não deu outra! Em mais uma grande trama de Mitoma, o ponta chutou forte e colocado, o goleiro alemão, Ramaj, defendeu mas, no rebote, o "Cria de Xerém" empurrou para o fundo das redes.

O panorama da partida quase não mudou no segundo tempo, foi quando o time inglês saiu em jogada rápida desde a defesa ligando o ponta-direita Adingra, que, em um passe magistral de cavadinha, serviu Ansu Fati, o atacante espanhol dominou e chutou rasteiro, sem chances para o goleiro alemão.

Com a cara do técnico italiano, Roberto De Zerbi, a vitória foi importantíssima para aliviar a situação do clube na competição, ocupando agora a terceira posição, empatando em pontos com o time grego, AEK Athenas

Histórico!

O modesto clube da cidade de Brighton vive uma fase espetacular em sua história. Com a emblemática campanha na temporada 22/23 da Premier League, classificando o time pela primeira vez à uma competição europeia, o torcedor pôde, nesta Quinta, viver um momento inédito, a primeira vitória internacional da história do clube.

Ajax em crise

Se de um lado vimos uma implementação clara da idéia de jogo do Brighton, por outro, o Ajax encontrou muitas dificuldades. Na estréia do técnico interino, Hedwiges Maduro, a equipe não apresentou um bom futebol.

Com uma equipe repleta de jovens, a bola pouco chegou para Bergwijn, esperança de gols holandesa, que ainda sofreu com dores no músculo adutor durante o segundo tempo, e foi substituído.

Com a derrota, o clube holandês enfrenta marca de 9 jogos sem vitória, escancarando a crise na equipe que ocupa a penúltima posição do campeonato nacional. A diretoria recém demitiu o técnico Maurice Steijn após somente 11 jogos pelo clube

Situação do Grupo B

Com a vitória, Brighton chega ao terceiro lugar com 4 pontos, empatado com AEK Athenas que, supera os ingleses nos critérios de desempate. Olympique de Marseille ocupa a primeira posição do grupo com 5 pontos, enquanto Ajax segura a lanterna na competição com 2 pontos.

Próximos compromissos

A equipe inglesa recebe no próximo domingo (29), às 11h (horário de Brasília), o Fulham pela 10ª rodada da Premier League.

Já o Ajax busca "virar a chave" visitando seu grande rival, PSV, no domingo (29), às 10h30 horário de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada da Eredivise.