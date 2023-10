Manchester City supera Brighton e assume liderança provisória da Premier League

Em jogo bem disputado no Eithad Stadium neste sábado (21), válido pela nona rodada da Premier League, o Manchester City venceu o Brighton por 2 a 1. Julian Álvarez abriu o placar e Erling Haaland aumentou para os Citzens, enquanto Ansu Fati diminuiu para os visitantes.

Manchester City domina as ações e pressiona o Brighton

Durante a etapa inicial, a equipe de Pep Guardiola conseguiu impor o seu estilo ofensivo diante do Brighton e comandou as ações ofensivas desde o início, pressionando e controlando o adversário que sentiu-se desconfortável sem a bola.

Logo aos seis minutos, os Citzens abriram o placar em bela construção coletiva. Doku escapou pela esquerda e chegou até a linha de fundo driblando a marcação para encontrar Julian Álvarez dentro da área. O atacante ex-River Plate recebeu livre e bateu de perna esquerda para concluir de primeira.

Aos 18', o Brighton ficou acuado com o bloco mais avançado no Manchester City e Bernardo Silva roubou de Baleba para acionar Haaland. O artilheiro ajeitou o corpo e bateu de perna esquerda para ampliar a vantagem.

Com 65% de posse de bola no primeiro tempo, o City teve mais uma chance antes do intervalo. Doku recebeu na ponta esquerda, driblou a marcação e bateu cruzado, mas a bola passou raspando a trave esquerda.

Brighton ameaçou buscar o empate com mais posse de bola

A primeira chance de gol para os visitantes surgiu em falha dos Citzens. Logo no início do segundo tempo, Ortega falhou na saída de jogo e entrou para Gross na cara do gol, mas o atacante desperdiçou e chutou para fora.

O Manchester City não encontrou os mesmos espaços no campo ofensivo e trocou muitos passes sem conseguir furar á marcação adversária. A partir dos 25', o Brighton encaixou uma sequência de lances e Ortega foi exigido para evitar o gol de Mitoma na cara do gol.

Porém, dois minutos depois, o Brighton conseguiu trocar passes e a bola chegou na medida para o atacante japonês driblar a marcação e tocar para trás. Akanji não conseguiu afastar e Ansu Fati pegou a sobra para vencer o goleiro Ederson.

O Brighton teve mais posse de bola no segundo tempo, com 57,8% até o momento do gol, sendo fundamental para ser mais competitivo. Por isso, os Citzens procuraram valorizar mais a posse de bola e impor dificuldades para os visitantes saírem jogando, buscando neutralizar o estilo ofensivo de Roberto De Zerbi na reta final.

Pep Guardiola sofreu um susto nos acréscimos depois que Ajanki foi expulso por receber o segundo cartão amarelo por falta em Ansu Fati, mas o City resistiu à jogada ensaiada no escanteio e segurou a vitória.

Tabela

Com a vitória, o Manchester City tirou a liderança do Liverpool e foi a 21 pontos na tabela de classificação, com a missão de torcer por derrotas de Tottenham (20) e Arsenal (20) nesta rodada. O Brighton segue com 16 pontos, em 7º lugar.

Sequência

O Manchester City volta a campo nesta quarta-feira (25) em duelo fora de casa contra o Young Boys, válido pela terceira rodada da Champions. No final de semana da Premier League, o desafio será contra o Manchester United, no próximo domingo (29), no Old Trafford.

Enquanto isso, o Brighton receberá o Ajax nesta quinta-feira (26), na terceira rodada da Europa League. No domingo, o duelo será contra o Fulham.