Ajax e Olympique de Marseille fazem jogo alucinante e empatam na estreia da UEL

Ajax e Olympique de Marseille fizeram nesta quinta-feira (21), a estreia pelo grupo B da UEFA Europa League. A partida terminou empatada em 3 a 3, e as equipes ficam na segunda colocação do grupo, liderado por AEK Atenas, da Grécia, que venceu o Brighton por 3 a 2.

O Ajax começou em um ritmo alucinante, demonstrando que queria fazer valer o mando de campo e a pressão da torcida. O time dos Países Baixos abriram o placar logo aos nove minutos. Em erro de Mbemba, Carlos Borges aproveitou a oportunidade para abrir o placar. 10 minutos depois, Steven Berghuis ampliou o placar. A partida se encaminhava para um massacre do time da casa, mas os visitantes aproveitaram a primeira chance que tiveram com o lateral-direito Jonathan Clauss. Já chegando no final da etapa inicial, Aubameyang empatou para o time francês, deixando todo drama para a etapa final.

Na etapa complementar, o Ajax continuou buscando o jogo e aproveitar o mando de campo. Aos sete minutos do segundo tempo, Taylor ampliou o placar e deixou o time da casa em vantagem. Porém, o valente Olympique de Marseille não deixou de buscar o resultado e chegou ao empate mais uma vez com Pierre Aubameyang, aos 33 minutos do segundo tempo.

Após o gol de empate da equipe de Marseille, o jogo esfriou, muito pelo fator de a partida ter sido corrida desde o primeiro minuto de partida. O único acontecimento após o empate, foi a expulsão de Silvano Vos, já nos acréscimo da etapa final.

Agenda

O Ajax volta a campo no próximo domingo (24), às 9h30 (horário de Brasília), contra o Feyenoord, pela Eredivise. Já o Olympique volta a campo também no domingo, quando visita o PSG, às 15h45 (horário de Brasília), pela Ligue One.

Pela Europa League, o próximo compromisso do Ajax será diante do AEK Atenas, dia 5 de outubro, enquanto o Olympique receberá o Brighton, também no dia 5 de outubro.