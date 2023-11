Newcastle afunda Manchester United na crise e avança na Copa da Liga Inglesa

Terror de um lado, bonança do outro. O Newcastle foi para o Old Trafford e não tomou conhecimento do gigante Manchester United e enfiou 3 a 0, nesta quarta-feira (01). Os Magpies passaram para as quartas da Copa da Liga Inglesa, enquanto o United tentará remontar para a Premier League.

Com falhas defensivas evidente no lado do United, o Newcastle teve tranquilidade de construir o resultado. Os gols foram de Miguel Almiron,Lewis Hall e Joe Willock.

Atropelo dos Magpies na primeira etapa

O começo do primeiro tempo já mostrou como o Newcastle comandaria a partida. Bem mais organizado os visitantes prevaleciam na posse de bola. Enquanto o Manchester ficava todo atrás e não avançava a sua linha de ataque.

Nem parecia que o United era o dono da casa tamanha pressão do Newcastle e a abertura do placar acabou se confirmando. Garnacho foi desarmado na esquerda por Livramento. Ele percorreu toda a extensão da defesa para o ataque e serviu Almiron, que mandou cruzado, estufando a rede: 1 a 0.

Mesmo com o gol, o Alvinegro do Norte inglês queria mais e não demorou muito tempo. Na esquerda da grande área, Willock levantou, a defesa afastou parcialmente e Hall meteu uma chicotada de primeira e marcou o segundo.

Willock fecha o caixão

Na volta do intervalo, o calvário do Manchester só aumentava e Willock tratou de anotar o terceiro, logo no começo. O meia tirou a bola de Reguilon, avançou pelo meio e mandou colocado , sem chances para o Onana.

Sem mostrar nenhuma reação, Bruno Fernandes era o único que criava alguma oportunidade para os Devils. Em uma dessas, ele pegou pela direita e arriscou de cobertura, indo pra fora. No outro lado , o Newcastle não tinha nenhuma pena da situação adversária e quase transformava o marcador em goleada. Em sobra na intermediária direita , Longstaff bateu bonito de três dedos , passando rente ao poste direito.

Nos restantes finais do jogo, os Magpies apenas administrou a vantagem e com uma torcida visitante barulhenta saíram com três pontos. NO outro lado, o Manchester deixaram o campo em baixo de vaias, jogando mais pressão em cima do Ten Haag.