Destaque na França, Ismaily é eleito o melhor lateral da rodada na Ligue 1

O lateral brasileiro Ismaily, que desde a temporada passada defende o Lille, da França, foi novamente eleito para a seleção da rodada do jornal francês L'Équipe, principal periódico de esportes do país europeu. O jogador, de 33 anos, que já defendeu a seleção brasileira, vem sendo um dos principais nomes da equipe.

Com uma vasta experiência e com destaque para o seu futebol ofensivo, o brasileiro tem tido atuações sólidas e ajudado o clube a estar entre os primeiros da Ligue 1.

O sucesso do brasileiro no futebol francês não é de agora. Na temporada passada, mesmo com grandes nomes como Neymar, Marquinhos, entre outros brasileiros, Ismaily foi o único jogador do país a figurar na seleção da temporada do mesmo jornal.

Na atual temporada, essa é a terceira vez em que Ismaily entra para a seleção da rodada do jornal L’Équipe. Até o momento, foram disputadas 12 rodadas da Ligue 1 e Ismaily só não entrou em campo na partida contra o Montpellier, na quarta rodada – três dias antes o lateral havia jogado 120 minutos em uma partida da fase preliminar da Conference League.

Nas demais partidas, o lateral brasileiro foi titular em todos os jogos, tendo sido substituído apenas no duelo contra o Lorient, já na reta final do jogo, que foi vencido com facilidade pelo Lille.

O Losc Lille é atualmente o quarto colocado do Campeonato Francês, com 20 pontos em 12 jogos. A quarta colocação concederá vaga para os playoffs da próxima Champions League, competição que Ismaily conhece muito bem. O brasileiro soma 36 jogos na principal competição de clubes do mundo.