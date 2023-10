PSG vence Milan com autoridade e vira líder do grupo F na Champions League

Na tarde desta quarta-feira (25), em partida válida pela terceira rodada do grupo F da UEFA Champions League, o PSG derrotou o Milan por 3 a 0, no Parc des Princes, com gols de Mbappé, Kolo Muani e Lee.

Primeiro tempo equilibrado

O jogo iniciou bem truncado e faltoso para os dois lados, até que em uma cobrança de escanteio, Rafael Leão chegou chutando forte, mas mandou a bola pelo lado esquerdo do alvo.

A equipe da casa tentou dar a resposta com Mbappé, que recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro para boa defesa do goleiro.

A partida precisou ser paralisada por conta da invasão de um torcedor em campo. Em seguida, Rafael Leão voltou a levar perigo ao PSG, em boa arrancada, cortou para o meio e arriscou uma bomba, passando próximo a trave de Donnarumma.

Aos 31 minutos, Mbappé recebeu bom passe de Zaire-Emery, fez linda fintou para cima de Tomori e chutou rasteiro para o fundo do gol, abrindo o placar no Parce des Princes. O time francês controlou o jogo até o apito e levou a vitória parcial para o intervalo.

PSG fulminante

O PSG voltou com muita intensidade e ampliou o placar no primeiro minuto, com Dembelé em bela jogada, mas após checagem do VAR, foi anulado por falta na origem da jogada. Giroud tentou empatar logo em seguida para os visitantes, mas chutou na rede do lado de fora.

Logo aos seis minutos, Dembelé arriscou chute colocado, Maignan fez uma defesa milagrosa, mas no rebote, Kolo Muani chegou livre na pequena área para estufar a rede. Com pressão total dos franceses, o camisa 7 arriscou da ponta da área e o goleiro adversário fez um grande defesa.

Pulisic deu bom passe para Rafael Leão, que invadiu a área e bateu no canto do goleiro italiano, que fez boa defesa. Mbappé novamente levou perigo e Maignan salvou seus companheiros com uma defesa fenomenal.

Zaire-Emery fez bela jogada pela direita e rolou para o meio. Gonçalo Ramos fez o corta-luz, e Lee chegou sozinho na área para garantir a vitória de 3 a 0 dos franceses.

Situação na tabela

Com esse resultado largo, o PSG subiu para primeira posição com seis pontos, enquanto o Milan caiu para último lugar com apenas dois pontos.

Próximos compromissos

O PSG volta à campo no próximo domingo (29), contra o Stade Brestois, pela Ligue 1, às 9h. Enquanto o Milan encara o Napoli no mesmo domingo, pelo campeonato italiano, às 16h45, ambos fora de casa.

Pela Champions League, os dois times se enfrentam novamente, dia 7 de novembro, às 17h, na Itália.