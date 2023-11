Brighton feminino com mais um jogo difícil pela frente

O time femino do Brighton vem de uma sequência de jogos difíceis, primero foi o Tottenham, depois o Chelsea, Manchester United e o último contra o Manchester City. Nos jogos contra o Tottenham e o Chelsea, as meninas saíram com a derrota, já contra o Manchester United, foi um jogo de muita raça, jogaram muito, mas ficou apenas no empate.

Contra o Manchester City, as garotas conseguiram uma grande vitória, a goleira Sophie Baggaley ajudou com excelentes defesas. No ataque, o time soube aproveitar a chance que teve e chegaram ao gol com Lee.

Agora elas têm pela frente o Arsenal, que é mais um grande time da liga e que vem de uma vitória em cima do Leicester por 6 a 2, fora de casa.

Melissa Phillips pede apoio aos torcedores do Brighton

A técnica Melissa Phillips em sua coletiva pediu o apoio dos torcedores para o próximo jogo.

"A atmosfera foi elétrica contra o Manchester United. Esperamos a mesma coisa, precisamos de todos nossos torcedores juntos conosco. Os torcedores do Arsenal vem de muito longe com o time. Vamos precisar fazer um grande jogo no fim de semana."

O jogo será no domingo (19), às 11h, com transmissão pelo app FA Player, que está disponível para IOS e Android.