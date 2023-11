Tottenham busca retomar caminho das vitórias no Inglês após duas derrotas seguidas

Após duas derrotas consecutivas nos últimos jogos, o Tottenham agora vai em busca de recuperação no Campeonato Inglês e o próximo desafio será contra o Aston Villa em casa, pela 13ª rodada, às 11h00 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium.

Na tabela de classificação da Premier League, os Spurs aparecem na quarta colocação com 26 pontos somados. Dessa forma, o clube do Norte de Londres também pode assumir a liderança da competição, em caso de vitória no fim de semana.

Porém, o Tottenham precisa torcer por tropeços de Manchester City, Liverpool e Arsenal, que ainda entram em campo no próximo fim de semana.

Entretanto, o time comandado pelo técnico Ange Postecoglou busca retomar o caminho das vitórias, para se firmar no G4 do Campeonato Inglês nesta rodada. Durante esse período, os Spurs foram derrotados para o Chelsea e Wolverhampton, respectivamente.

No entanto, a última vitória do Tottenham nesta atual edição da Premier League, foi justamente contra o Crystal Palace fora de casa por 2 a 1, no dia 27 de outubro, através da 10ª rodada. A partir daí, o time londrino, não conseguiu mais pontuar na competição.

Para essa partida, os Spurs terão que lidar com vários desfalques e tratam-se dos goleiros Alfie Whiteman e Guglielmo Vicario, do zagueiro Micky van de Ven, do lateral-esquerdo Destiny Udogie, dos meias Ryan Sessegnon e Ivan Perisic e dos atacantes Richarlison e Manor Solomon, que estão sob cuidados ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Em contrapartida, o Tottenham aposta muito na boa fase de Son Heung-min, que é o goleador do clube no Campeonato Inglês, com oito gols marcados em 12 partidas. Diante do Aston Villa, o sul-coreano também pode assumir a vice-artilharia da competição, caso que Mohamed Salah não balance as redes contra o Manchester City.

Além disso, Son também vem sendo o principal nome de destaque dos Spurs na temporada, ainda mais com a saída do ídolo Harry Kane, que foi contratado pelo Bayern de Munique, na última janela de transferências do verão europeu.