Manchester United tem desfalques importantes no elenco

Nesta segunda-feira (13), em nota oficial do Manchester United, o clube inglês confirmou a perda de dois jogadores essenciais para o plantel, ele são: Christian Eriksen e Rasmus Højlund.

As lesões ocorreram durante a vitória de 1 a 0 sobre o Luton Town pela disputa da Premier League.

A dupla dinamarquesa terá um bom caminho pela frente, Eriksen teve uma lesão no joelho logo no primeiro tempo de jogo e teve que ser substituído por Mason Mount, o meio campista agora ficará afastado por um mês e das eliminatórias da Eurocopa 2024 também.

Já o atacante de anos teve uma distensão muscular, ele continuou até os minutos finais do jogo até ser tratado pela equipe médica e ter que ser substituído por Anthony Martial. Espera-se que o jovem dinamarquês retorne antes do fim de novembro.

Agora os dois se juntam a Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Casemiro e Amad Diallo na lista de lesionados.

