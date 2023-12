Bayer Leverkusen mantém invencibilidade e liderança após empate contra Stuttgart

Na manhã deste domingo (10), Bayer Leverkusen e Stuttgart se enfrentaram pela 14ª do campeonato alemão, com empate e manutenção da invencibilidade do time de Xabi Alonso.

A equipe do Stuttgart foi melhor na partida e teve primeiro tempo de muita ofensividade, foram 22 chutes e 12 no alvo, mas um gol não foi suficiente para definir o confronto, que acabou empatado em 1x1.

Gol e domínio dos donos da casa

O primeiro tempo foi de domínio amplo dos suábios. Com defesas incríveis de Lukas Hradecky, a equipe do Bayer não conseguia jogar e dependia das escapadas em contra-ataque, finalizando apenas uma vez ao gol.

Em jogada do lateral Vagnoman, achou um cruzamento rasteiro para o ponta Chris Führich abrir o placar aos 40' em finalização livre para o gol, confirmando o melhor momento da equipe na partida. Já são 4 gols e 5 assistências para Chris no campeonato.

Foto: Reprodução / Stuttgart

Instruções no intervalo surtiram efeito

A conversa da equipe com o técnico Xabi Alonso impactou diretamente no resultado. Após primeiro tempo abaixo dos líderes, Victor Boniface venceu a disputa pela bola e achou o camisa dez Florian Wirtz livre para empatar, com apenas 2' do segundo tempo.

Os mandantes se assustaram com a mudança de ímpeto visitante e deixaram o Leverkusen crescer no jogo. Mas os dez chutes não foram suficientes e a partida terminou empatada.

Foto: Reprodução / Leverkusen

Invencibilidade e Liderança

Com o resultado, o Bayer Leverkusen mantém sua invencibilidade no campeonato alemão, são 14 partidas, 11 vitórias e 3 empates. O time também lidera a competição com 36 pontos, 4 a mais que o vice Bayern de Munique.

Próximos jogos

Bayer Leverkusen tem desafio europeu no meio da semana, quinta-feira (14) o time enfrenta o Molde pela Europa League. Os alemães devem ir com um time misto a campo, visto que já garantiram a classificação e primeiro lugar do grupo.

Stuttgart tem pedreira no campeonato alemão, no próximo domingo (17) visitam o Bayern de Munique para definir quem encosta nos líderes. Eles chegam com 31 pontos e apenas 1 atrás dos bávaros.