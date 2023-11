Xabi Alonso repetiu a mesma escalação em 70% dos jogos do Bayer Leverkusen

O Bayer Leverkusen é a sensação da temporada até aqui, eles são os atuais líderes da Bundesliga com uma campanha invicta. Em onze confrontos disputados no campeonato local foram dez vitórias e um empate, no total somaram 31 pontos de 33 possíveis. Muito desse desempenho passa nas mãos do técnico do clube, Xabi Alonso.

O espanhol se aponsentou dos gramados em 2017 e virou treinador da equipe B da Real Sociedad. Chegou na Alemanha para treinar o Bayer 04 na temporada 2022/2023 e obteve 17 vitórias em 37 jogos, sexto colocado da competição e muitos altos e baixos.

Na atual temporada, ele despontou como treinador e chamou a atenção do Real Madrid que vive impasse em relação a continuidade de Carlo Ancelotti. O clube alemão é o melhor time europeu do mundo no momento com incríveis 95% de aproveitamento. Até aqui foram 17 jogos com 16 vitórias e um empate, cujo ocorreu contra o temido Bayern de Munique. Um dos fatores que culminaram no desempenho da equipe foi a sequência que Alonso manteve de seus 11 titulares.

A tática do professor

O esquema adotado é bem definido e funciona de acordo com as característica dos jogadores. Em campo, o Leverkusen é escalado na formação 3-6-1 ou 3-4-2-1, com três zagueiros rápidos e altos, dois alas que são muito fortes no apoio ofensivo e um meio de campo leve e de bastante movimentação. O principal jogador desse time é o jovem meio campista Florian Wirtz, de apenas 20 anos de idade. Contudo o coletivo da equipe é que faz a engrenagem girar, tanto que o ala esquerdo Grimaldo tem oito gols na temporada sendo o vice artilheiro do clube.

Escalação do Bayer Leverkusen: Hrádecký; Kossounou, Jonathan Tah e Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios e Grimaldo; Hoffmann e Wirtz; Boniface.

Uma curiosidade é que contra adversários mais fracos, principalmente nas copas (Pokal e Liga Europa), o Bayer Leverkusen joga em outro esquema. Xabi Alonso utiliza o famoso 4-5-1 na qual ele segura mais os laterais, porém torna o time mais ofensivo com dois pontas de velocidade e um meia armador para distribuir o jogo. Outros atletas que estão sempre presentes no time titular é o zagueiro equatoriano Hincapié (titular nas últimas partidas devido a lesão de Tapsoba), o volante Robert Andrich e os pontas Adli e Nathan Tella.

Ainda é começo de temporada e também o início do ex-jogador na carreira como treinador, mas já é perceptível o trabalho feito por ele na nítida evolução do clube alemão. Xabi tem como missão acabar com o apelido de "Neverkusen". Isso se dá pelo fato do clube ter apenas dois títulos em 117 anos de história. O comandante faz um grande trabalho e com certeza possui um futuro promissor.