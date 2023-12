Emil Forsberg avança nas negociações com clube da MLS

Na tarde desta quinta-feira (14) o jornalista italiano Fabrizio Romano confirmou a transferência do atleta sueco, Emil Forsberg. Forsberg que está no RB Leipzig desde 2015, acompanhou a evolução do clube ao longo desses 8 anos no início da parceria entre a Red Bull e o antigo SSV Markranstädt.

O novo destino de Emil Forsberg será a MLS e seu novo clube será o New York Red Bulls, clube também pertencente ao grupo Red Bull, é o que afirma Fabrizio Romano em suas redes sociais.

🔴⚪️🇺🇸 Emil Forsberg will join New York Red Bulls from RB Leipzig, deal agreed and confirmed.



Not signed yet but Forsberg will play his final two games for Leipzig then join MLS side.



Understand deal will be valid until 2026 with an option until 2027. Here we go soon. 🤝🏻 pic.twitter.com/TgSHb0eZcd