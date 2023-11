Gabriel Moscardo vira alvo de outro gigante europeu

O volante Gabriel Moscardo, talento do Corinthians nascido em 2005, tem ficado nos holofotes do mercado de transferências europeu sendo alvo de alguns clubes ingleses. Recentemente entrou em negociações com o Chelsea, mas de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o jogador do Timão não chegou a um acordo com os Blues, negando uma proposta de 20 milhões de libras pelo jogador e agora deixou o caminho livre para outros clubes.

Novo favorito

Após a tentativa do clube inglês de assinar com Moscardo fracassar, o jornalista italiano confirmou o início das conversas com o Paris Saint-Germain. Romano reafirmou o interesse que o clube francês já tinha declarado meses atrás e o consultor de futebol do clube, Luís Campos, já vem observando o jovem há meses.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are set to open talks for Gabriel Moscardo — PSG are in the race and seriously interested in 2005 born midfielder, as reported earlier.



Luis Campos, following him closely for months.



🇧🇷 Understand Chelsea are NOT going to bid for Moscardo as of now. pic.twitter.com/kiRF5VAMwZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2023

Além do clube inglês e do clube francês, outros clubes ainda estão na corrida pela contratação do volante. Dentre os concorrentes estão o Barcelona da Espanha e o Milan da Itália.

As novas propostas giram em torno dos 20 milhões de euros, o ex-presidente Duilio Monteiro Alves e recém presidente eleito, Augusto Melo, conversaram sobre a possibilidade de saída do jogador, cujo o clube detém 80% dos direitos econômicos, analisando se seria uma boa opção para o orçamento do time.

Estatísticas

O jogador de Taubaté teve participação em 23 jogos neste ano pelo Timão, em todas essas partidas mostrou qualidade no setor defensivo. De acordo com o Sofascore, Gabriel Moscardo teve mais de 50% de disputas de bolas vencidas, mais de 60% delas foram disputas de bolas aéreas.

Também demonstra qualidade nos dribles, já que a porcentagem de dribles certos é mais de 60%. e em todo o campeonato, o atleta recebeu 5 cartões amarelos.

Até agora não possui nenhum título de grande importância com o Coringão, mas em 2021 conquistou o Paulista Sub-17 com o seu time e vem conquistando convocações nas categorias de base da Seleção Brasileira e na Olímpica.