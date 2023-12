Monaco busca assumir a vice-liderança da Ligue 1 ainda nesta rodada

Para se manter no topo do Campeonato Francês, o Monaco entra em campo para mais um desafio na competição e dessa vez para enfrentar o desesperado Lyon nesta sexta-feira (15), pela abertura da 16ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no Stade Louis II.

Na tabela de classificação da Ligue 1, os monegascos aparecem na terceira colocação com 30 pontos somados e seguem na caça do PSG, que lidera a competição com seis de vantagem sobre o rival.

Dessa forma, o Monaco também busca diminuir a vantagem para três pontos, em caso de vitória sobre o Lyon em casa nesta sexta-feira.

Além disso, o time comandado pelo técnico Adi Hütter pode assumir de vez a vice-liderança do Campeonato Francês ainda nesta rodada.

No entanto, os monagescos precisam torcer para um tropeço do arquirrival Nice, que só retorna a campo apenas neste fim de semana para enfrentar o Le Havre fora de casa, às 13h, no Stade Océane.

Diante do Lyon, o Monaco também chega bastante embalado para o confronto, após duas vitórias consecutivas nos últimos jogos do Campeonato Francês.

Porém, o último revés dos Rouge et Blanc foi justamente para o PSG por 5 a 2 fora de casa, através da 13ª rodada e desde então os monagescos nunca mais foram derrotados na Ligue 1 e seguem vivos em busca do título, que não vem desde a temporada 2016/17.

Monaco deve entrar em campo com força máxima contra o Lyon nesta sexta-feira

Para essa partida, o Monaco terá que lidar com os desfalques de Eliesse Ben Seghir, Myron Boadu e Eliot Matazo, que ainda não estão 100% fisicamente e seguem no departamento médico se recuperando de lesões.

Além deles, o técnico Adi Hütter também não vai poder contar com o lateral-direito Vanderson e com o meio-campista Aleksandr Golovin, que vão cumprir suspensão automática nesta rodada e ficam de fora da lista de relacionados nesta sexta-feira.

Por outro lado, o Monaco deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição para enfrentar o Lyon pela abertura da 16ª rodada da Ligue 1.