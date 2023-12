Tom Lockyer sofre parada cardíaca e partida entre Bournemouth x Luton Town é suspensa pela Premier League

A partida da 17ª rodada entre Bournemouth e Luton Town foi suspensa na Premier League. Aos 65’, o capitão Tom Lockyer dos Hatters caiu desacordado em campo. De acordo com o clube, o zagueiro sofreu uma parada cardíaca. Ele precisou sair de maca e Ele recebeu tratamento adicional dentro do Vitality Stadium.

The players at Vitality Stadium have gone down the tunnel and the match has been suspended. This is due to dealing with a player medical incident.#BOULUT