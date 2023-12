Arsenal mira sequência de vitórias para se firmar na ponta da Premier League

Há três jogos sem perder no Campeonato Inglês, o Arsenal vai em busca de mais um desafio importante e dessa vez para enfrentar o Luton Town fora de casa nesta terça-feira (05), às 17h15 (horário de Brasília), em confronto válido pela 15ª rodada, no Estádio Kenilworth Road.

Na tabela de classificação da Premier League, os Gunners seguem firmes na liderança com 33 pontos somados. Além disso, o clube londrino também busca manter o embalo nas últimas partidas nesta atual temporada.

Diante do Luton Town, o Arsenal mira sua maior sequência de vitórias para se firmar na ponta do Campeonato Inglês ainda nesta rodada. Durante esse período, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta derrotou o Burnley, o Brentford e o Wolverhampton, respectivamente.

Para conseguir esse objetivo na quarta-feira, os Gunners terão que torcer por tropeços de Manchester City e Liverpool, seus principais concorrentes ao título que ainda entram em campo nesta rodada.

No entanto, a última vez em que o Arsenal foi derrotado na Premier League, foi justamente para o Newcastle como visitante pelo placar de 1 a 0, através da 11ª rodada, no St. James' Park.

Desde então, os Gunners nunca mais perderam na competição e se figuram com um dos candidatos ao título do Campeonato Inglês nesta atual temporada.

Além disso, o Arsenal também possui a melhor defesa da Premier League, com 11 gols sofridos em 14 partidas disputadas até o momento.

Arsenal aposta na boa fase de Odegaard contra o Luton Town na Premier League

Para essa partida, o Arsenal aposta muito na boa fase do meio-campista Martin Odegaard, que é um dos principais destaques do time londrino na Premier League, com quatro gols marcados em 11 jogos.

Além de Odegaard, o técnico Mikel Arteta ainda conta com Bukayo Saka, Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Kai Havertz, que são outras peças importantes do setor ofensivo do time londrino nesta atual temporada.

Por outro lado, o Arsenal terá que lidar com os desfalques do zagueiro Jurrien Timber, volante Thomas Partey e do meio-campista Emile Smith Rowe, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.