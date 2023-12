Bournemouth goleia Manchester United em pleno Old Trafford na Premier League

Em uma noite esquecível para o torcedor do Manchester United neste sábado (9), os Red Devils foram goleados pelo Bournemouth por 4 a 0 em pleno Old Trafford, na 16ª rodada da Premier League. Solanke, Billing e Sensi foram os autores dos gols pelos visitantes.

Bournemouth abre placar precocemente e complica situação de Ten Hag

O Bournemouth precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar no Old Trafford. Dmonic Solanke aproveitou cruzamento de Lewis Cook e mandou a bola no fundo da rede de Onana sem grande dificuldade.

A equipe de Erik Ten Hag tentou aumentar a intensidade após o gol sofrido com muita ocupação no campo ofensivo, mas a marcação muito bem postada dos visitantes tirou espaços do ataque adversário e deixou o United com riscos de sofrer mais gols pelos erros nas saídas de bola.

No entanto, o Bournemouth balançou novamente as redes aos 24 minutos na conclusão de Tavernier após rebote de Onana, mas a arbitragem marcou impedimento e anulou o gol.

Mesmo com apenas 27.3% de posse de bola no primeiro tempo, os visitantes não sofreram nenhuma chance real de gol em mais uma atuação problemática do Manchester United no campo ofensivo.

Manchester United foi incapaz de criar durante o segundo tempo inteiro

Os mandantes voltaram para o segundo tempo buscando o gol de forma desesperada e o empate quase veio depois que McTominay e Bruno Fernandes testaram o goleiro brasileiro Neto, mas o poder ofensivo do Manchester United realmente deixa a desejar.

Os Red Devils chegaram a este confronto com apenas 18 gols marcados nesta temporada. Este é o segundo registo mais baixo depois de 15 jogos numa única campanha na Premier League, tendo marcado 14 neste momento do campeonato em 1992-93.

Aos 22', o Bournemouth aproveitou o desespero do Manchester United e chegaram ao segundo gol em contra-ataque. Philip Billing, que entrou na volta do segundo tempo, testou firme na segunda trave após cruzamento de Tavernier e venceu Onana.

Para fechar a goleada, aos 27', o argentino Senesi subiu com absoluta liberdade em jogada de escanteio e concluiu de cabeça para o fundo da rede, definindo a vitória.

Na reta final, Erik ten Hag substituiu jogadores pensando no confronto diante do Bayern de Munique pela Champions League, mas o técnico "esqueceu" de Bruno Fernandes, que recebeu um cartão amarelo muito desnecessário nos acréscimos e desfalcará o Manchester United contra o Liverpool.

Tabela

Com a derrota, o Manchester United perdeu a chance de diminuir a pontuação para os líderes e seguiu com 27 pontos, em 6º lugar. Do outro lado, o Bourmeouth chegou a 19 pontos, em 13º lugar.

Sequência

O duelo contra o Bayern de Munique pela última rodada da fase de grupos da Champions League será nesta terça-feira, às 17h, no Old Trafford. No domingo (17), às 13h30, o Liverpool recebe os Red Devils no superclássico da Premier League. Enquanto isso, o Bournemouth recebe o Luton Towno no sábado (16), às 12h.