Em “nova” posição, Arão marca e Panathinaikos vence

Não é novidade na carreira de Willian Arão jogar como zagueiro. Foi assim quando Rogério Ceni treinou o Flamengo, em 2020/21. No duelo desta quarta-feira (20/12), contra o Volos, pelo Campeonato Grego, Arão foi escalado na posição pelo técnico Sérvio Ivan Jovanovic. E, mais uma vez, foi um dos destaques do Panathinaikos na importante vitória por 3 a 0, marcando um dos gols do time.

Peça de confiança e de equilíbrio do time, Arão, desta vez, jogou pelo lado esquerdo da zaga, o que foi novidade na carreira. Já o gol marcado, foi de uma maneira muito conhecida pelos torcedores do Flamengo: de cabeça, atacando o primeiro pau, após cobrança de falta do também brasileiro Bernard.

“Primeiramente, estou muito feliz pela vitória, pelo gol e por mais uma atuação consistente. Já joguei como zagueiro no Flamengo e até aqui mesmo no Panathinaikos em algumas ocasiões. O Mister Jovanovic conversou comigo e eu disse pra ele que minha posição é de volante, mas que estou à disposição para ajudar a equipe seja como for. No jogo de hoje, tínhamos dois zagueiros lesionados, e ele me pediu para fazer a posição. Foi uma necessidade. O mais importante é que conseguimos ganhar um jogo difícil e nos manter na parte de cima da tabela”, explicou Arão.

O Panathinaikos voltou à liderança da competição, até o momento. São 34 pontos em 15 jogos disputados, contra 32 pontos do Paok, que tem um jogo a menos.