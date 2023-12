Após evitar o rebaixamento do Bahia, Rogério Ceni revela a importância da permanência

O Bahia venceu o Atlético Mineiro, por 4 a 1, na Arena Fonte Nova, e garantiu a permanência na série A do campeonato brasileiro. O tricolor de aço, que sofreu muito nesta edição do campeonato, hoje demonstrou uma força enorme quando está jogando diante de sua torcida.

O treinador Rogerio Ceni contou um pouco deste sentimento, da importância dessa permanência e também enalteceu a partida que o elenco fez. “Hoje infelizmente o Yago teve um problema, teve que sair da concentração e aí tivemos que fazer uma alteração. Sabia que sofreríamos porque o time do Atlético é muito forte e eles precisavam da vitória. Acho que a gente povoou bem o meio, fizemos uma partida compactada, cedemos o gol de empate, mas fizemos uma partida segura. Criamos muitas oportunidades e saiu super feliz porque seria um peso muito grande ir para a Série B com o Bahia. Quando me contrataram, eu tinha o compromisso de manter o time na Série A. Infelizmente com muito sofrimento, mas conseguimos. Parabéns para os jogadores pela entrega e por não desistir nunca”, pontuou o treinador.

Ceni também falou das últimas duas derrotas que atrasaram a definição desta permanência do time na série A, e também afirmou que nunca desacreditou que o Bahia pudesse se manter na elite do futebol brasileiro. "O Bahia tem aquela mística no fim, aquele eterno gol de Raudinei. Foram 90 minutos jogados que valeram um ano. Seria um regresso muito grande voltar para a Série B. Conseguimos sobreviver ao ano zero, mas em momento algum nós desistimos. Esse é o principal que eu levo. Não podemos desistir nunca. E temos que nos preparar para que ano que vem estejamos melhor”, disse o comandante.

Ele também elogiou o apoio da sua torcida, mesmo com a fase ruim que o clube passou. “A torcida hoje estava em uma energia, que superou muitos outros dias. Agradecer demais quem veio aqui, que em momento nenhum teve uma vaia, sei que eles representam o 1 milhão que passaram pela Fonte Nova esse ano. Eles tinham todo direito de nos vaiar, mas não fizeram isso, eles tiveram junto com a gente o jogo todo”, comentou o técnico.

O Bahia agora já começa o planejamento para o ano que vem, visando terminar o campeonato classificado para a Pré Libertadores.