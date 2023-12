Pep Guardiola atinge marca histórica no Mundial de Clubes e ultrapassa Ancelotti

O renomado técnico do futebol global atingiu mais uma marca notável. Pep Guardiola, conhecido por redefinir um modelo tático, continua a acumular títulos em uma carreira nada modesta. Ele sagrou-se campeão com o Manchester City nesta sexta-feira (22), com uma goleada de 4 a 0 sobre o Fluminense, na Arábia Saudita.

Ao longo de sua carreira, Guardiola conquistou títulos em outras ocasiões: duas vezes com o Barcelona (2009 e 2011) e uma vez com o Bayern de Munique (2013). Escrevendo seu nome na história, ele ultrapassou o técnico Ancelotti, atualmente no comando do Real Madrid. Anteriormente, ambos estavam empatados com três conquistas no mundial, mas Guardiola agora se isola na liderança, protagonizando esse feito.

Não apenas essa grande conquista, mas um fato interessante é a questão das goleadas, pelas quais ele é responsável mais uma vez. Anteriormente, foi com o Barça contra o Santos em 2011, com o mesmo placar de 4 a 0. Anos se passaram, mas o placar se repetiu agora sob o comando do Manchester City.