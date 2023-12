Manchester City encara o Urawa Reds na busca pela vaga na final do Mundial de clubes da FIFA 2023

Manchester City e Urawa Reds se enfrentam nesta terça-feira (19), as 15H, no estádio King Abdullah Sports City, pela semifinal do mundial de clubes da FIFA. Este será o primeiro confronto entre as duas equipes na história.

Manchester city busca igualar o rival Chelsea em títulos mundiais

O único treino do Manchester City na Arábia Saudita antes da estreia no Mundial de Clubes veio com boas e más notícias para o time. Fora desde agosto, o meia De Bruyne participou normalmente da atividade no período em que a imprensa teve acesso. Haaland segue fora.

De Bruyne, de 32 anos lesionou a coxa na final da Champions League da temporada passada, no fim de maio. O belga atuou por poucos minutos na Supercopa da Inglaterra e na primeira rodada da Premier League, mas logo sentiu o problema. Em agosto, ele passou por uma cirurgia.

Haaland, por sua vez, segue fora. O atacante tem um problema no pé e não esteve nos últimos três jogos do Manchester City. A expectativa é que ele esteja disponível para uma eventual final.

Na entrevista coletiva desta segunda-feira, Pep Guardiola não comentou sobre a situação dos dois jogadores.

Provável escalação do Manchester para a partida: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké, Gvardiol; Rico Lewis, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish e Julián Álvarez.

Urawa Reds busca um título inédito para a ásia e Japão

O treinador polonês Maciej Skorza geralmente adota uma formação tática 4-2-3-1, onde os volantes, Atsuki Ito e Ken Iwao, desempenham o papel de oferecer maior proteção à defesa.

Dois jogadores destacam-se no Urawa Reds. O primeiro deles é o zagueiro dinamarquês Alexander Scholz, responsável por 9 gols na temporada e agraciado com o título de melhor zagueiro da J.League 2023, dividindo a honra com seu companheiro Marius Hoibraten.

O segundo destaque é o volante Atsuki Ito, que além de ser um marcador excepcional, também se destaca como um talentoso criador. Ele lidera a equipe em assistências no ano, com 5 passes para gol, e também contribui com gols, tendo marcado 5 vezes na temporada.

Provável escalação do Urawa para a partida: Provável escalação do Urawa Reds: Nishikawa; Ogiwara, Scholz, Höibraten, Akimoto; Okubo, Ito, Iwao, Punya; Koizumi e Kanté.