Phil Foden afirma se sentir no "topo do mundo" e comemora quinto título no ano do Manchester City

Era um sonho, quase que uma obsessão, um desejo muito desesperado, aguardado, cheio de frustrações pelo caminho, mas o Manchester City deixou sua "maldição" para trás e conquistou o título da UEFA Champions League pela primeira vez em sua história.

E aquele time que bateu o Inter de Milão, por 1 a 0, mal sabia, que o destino estava traçando um caminho árduo para mais uma vez fazer história, dessa vez, sendo campeão do Mundial de Clubes.

Há quem diga, que um raio, não cai duas vezes no mesmo lugar, mas nessa sexta-feira (22), foram exatamente 4 a 0, que o gigante Manchester City goleou o Fluminense com direito até a gol contra em Jedá, na Arábia Saudita.

Após o confronto, um dos autores da vitória, Phil Foden destacou que o Fluminense foi um adversário complicado e dificultou a vida da equipe inglesa. O atacante, inclusive, destacou que amou o estilo de jogo que o Tricolor carioca tentou impor contra o City.



"Foi uma partida inacreditável. Bom jogo deles, eu amei a forma que eles jogaram, trocando passes curtos e rápidos. São uma ótima equipe e não tornaram a nossa vida fácil hoje, mas mostramos qualidade e determinação. É difícil jogar aqui nesse momento da temporada, mas conseguimos esse resultado", declarou o inglês.

Foden também comemorou muito a vitória no Mundial de Clubes, e o quanto é importante para equipe.



"Me sinto no topo do mundo, de verdade (risos). Esse título foi importante para o clube também, então fico muito feliz, porque foi a primeira vez que ganhamos. Essa é uma grande conquista para nosso time", finalizou o atacante.



Com o troféu, os ingleses chegaram a cinco conquistas só neste ano, Premier League, Champions League, Copa da Inglaterra, Supercopa da Europa e, agora, o Mundial. O Manchester City ainda volta aos gramados antes do final do ano, terá pela frente o Everton na próxima quarta-feira (27), às 17h15 (de Brasília), no Goodison Park, pela 19ª rodada da Premier League.