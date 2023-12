Manchester United segura pressão do Liverpool e arranca empate no Anfield

No encerramento da 17ª rodada da Premier League neste domingo (17), Liverpool e Manchester United empataram sem gols no Anfield em um jogo marcado por domínio ofensivo dos Reds e grande disciplina defensiva dos Red Devils.

Liverpool não conseguiu superar defesa do Manchester United

Os comandados de Jurgen Klopp tiveram um forte início com muita pressão ocupando o campo ofensivo. Aos 14' Szoboszlai recebeu com espaço e colocou a bola na cabeça de Darwin Núñez na pequena área. O uruguaio tentou ajeitar, mas Onana tirou de Salah em escanteio.

Em nova oportunidade de perigo aos 28', Van Dijk ganhou entre dois jogadores no alto na marca penal e testou muito firme em direção ao goleiro Onana, que demonstrou ótimo tempo de reação e espalmou.

Por fim, aos 37', Konate aproveitou o escanteio de Tsimikas e cabeceou na pequena área em uma ótima oportunidade, mas acabou mandando por cima do gol.

Na sequência do primeiro tempo, a estratégia defensiva do Manchester United demonstrou-se muito efetiva e os Red Devils não correram mais sustos antes do intervalo, aproveitando também a natural queda de intensidade do Liverpool.

Salah marcou 12 gols em 12 jogos contra o United pelo Liverpool; é o maior número de gols que ele marcou contra um adversário pelo clube, e o maior número de gols que qualquer jogador dos Reds já marcou contra os Red Devils. No entanto, o egípcio teve um primeiro tempo muito discreto.

Segundo tempo agitado correspondeu às expectativas do clássico

O Liverpool tentou executar a mesma pressão na volta do intervalo e acumulou finalizações de perigo. Aos 3', Salah recebeu no lado direito da área e ajeitou para Alexander-Arnold finalizar sem ângulo, manando para fora da rede.

Na sequência, Luis Diaz recebeu na entrada da área pela esquerda e tentou o corte, sendo travado por Dalot. O United respondeu em contra-ataque com Mainoo lançando nas costas de Arnold para deixar Garnacho na meia-lua, mas o lateral dos Reds se antecipou à finalização.

Aos 20', Alexander-Arnold recebeu com muita liberdade na área e bateu colocado com enorme perigo. Em novo contragolpe, Hojlund recebeu de McTominany na infiltração pela direita e ficou no 1v1 contra Alisson, mas o goleiro brasileiro defendeu o chute firme e evitou o gol do Manchester United.

Na reta final, o cansaço físico permitiu espaços mais livres no campo e aumento de finalizações. Darwin Núñez infiltrou pela direita com a zaga desorganizada dos Red Devils e a bola sobrou para Diaz na marca penal, mas quando ficou no 1v1 contra Onana, Ambarat impediu a finalização e lembrou os seus melhores momentos com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo.

O Liverpool parecia cada vez mais próximo do gol com o passar do tempo. Aos 41', Joe Gomez recebeu de Salah nas costas da zaga pela direita e bateu firme, acertando o lado de fora da rede em mais uma grande oportunidade.

Nos acréscimos, a chance final de gol do Manchester United veio depois que Rashford tabelou bem pela esquerda e recebeu no fundo para cruzar fechado na entrada da pequena área, mas Alisson se antecipou e salvou o Liverpool. Antes do apito final, Dalot recebeu dois cartões amarelos por reclamação em dez segundos e foi expulso.

Tabela

O resultado deixou o Liverpool na segunda posição da Premier League com 38 pontos, perdendo a liderança para o Arsenal (39). Enquanto isso, o Manchester United subiu para 28 pontos, em 7º lugar, seis pontos atrás do Manchester City (34), primeira equipe no G-4.

Sequência

Na próxima rodada, o Liverpool volta a Anfield em mais um clássico, desta vez diante do Arsenal. Antes, os Reds terão pela frente o West Ham nesta quarta-feira (20), nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O Manchester United voltará a campo apenas no final de semana, justamente contra o West Ham, fora de casa.