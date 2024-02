Na tarde desta quinta-feira (23), Roma e Feyenoord se enfrentaram pela partida de volta dos 16 avos de final da Europa League. O duelo, empatado em 1 a 1 na ida, contou com o mesmo placar no tempo regulamentar da volta. Giménez fez para o Feyenoord e Pellegrini para a “La Lupa”.

Na prorrogação, o duelo foi morno e acabou sendo levado para a disputa de pênaltis, que graças a Svillar, teve como vencedor os donos da casa. Itália nas oitavas.

Primeiro tempo de não poder piscar

Gol relâmpago! Sem muito tempo para estudos, o Feyenoord já entregou à Roma seu cartão de visitas. Logo aos 5 minutos, em mistura de sorte e competência, Santiago Giménez empurrou de peito para o fundo da rede após rebatida da defesa italiana.

Mesmo atrás do placar, a Roma não se abalou e iniciou a busca ao empate. A fragilidade da defesa quase permitiu que os visitantes ampliassem o resultado com Wieffer , mas Svillar fez grande defesa cara a cara com o volante.

De volta ao jogo, os donos da casa foram pra cima e 10 minutos depois, empataram o confronto. Pellegrini recebeu de El Shaarawy na meia lua e mandou na gaveta para o delírio da torcida, 1 a 1 e pressão da Roma!

Essa pressão durou até o fim do primeiro tempo, os mandantes sufocaram o adversário em boas jogadas pela esquerda e utilizando o pivô de Lukaku, mas não foi suficiente para marcar o segundo tento. Fim dos 45 iniciais de um grande embate até então.

Medo de perder

O primeiro terço da segunda etapa não animou como o da primeira, algumas faltas travaram as jogadas e atrapalharam o desenvolvimento do jogo. A Roma era quem parecia querer mais virar o duelo, mas também não criava para conseguir. As equipes aparentavam ter medo de tomar o gol e complicar as chances de classificação. Foi assim até o fim do tempo regulamentar, vamos para a prorrogação.

Prorrogação

A torcida dos lobos deram show, mas o time não respondeu. A primeira metade da prorrogação foi morna e as chances minimamente perigosas partiram da equipe holandesa.

Os últimos 15 foram iguais, apesar de uma postura mais ofensiva do clube italiano, que claramente deixava a desejar quanto ao ímpeto esperado por jogar dentro de casa. O Feyenoord também se mostrou acomodado com a decisão indo para os pênaltis e quase tomou um banho de água fria no último minuto. Lukaku recebeu pela direita e bateu cruzado para milagre de Wellenreuther, que confirmou as penalidades máximas no estádio Olímpico.

Nos penais, quem saiu vencedor foram os donos da casa. Svillar foi o herói defendendo duas cobranças e Zalewski marcou o decisivo.

Oitavas de final

O próximo adversário dos classificados será divulgado nesta sexta-feira (23) às 8 horas da manhã (Brasília). O sorteio acontecerá na casa do futebol europeu em Nyon, na Suíça.