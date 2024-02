Nesta quinta-feira (22), a Roma recebe o Feyenoord de olho uma das vagas para as oitavas de final da Europa League, pelo confronto de volta dos playoffs da torneio da UEFA, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

No jogo de ida entre as duas equipes, o duelo terminou empatado por de 1 a 1, em Roterdã, com o brasileiro Igor Paixão abrindo o placar para os holandeses no primeiro tempo, enquanto Romelu Lukaku deixou tudo igual para os italianos.

Dessa forma, Roma e Feyenoord também precisam da vitória nesta quinta-feira para avançar às oitavas de final da Europa League ainda no tempo regulamentar.

Por outro lado, em caso de novo empate no placar agregado, a partida será decidida em prorrogação ou para a disputa de pênaltis, se resultado persistir sem nenhum vencedor até o apito final.

Quem passar desse duelo, terá pela frente o primeiro colocado da fase de grupos da Europa League nas oitavas de final. Os jogos da fase seguinte serão definidos por sorteio.

No duelo de volta dos playoffs do torneio da UEFA, o Feyenoord busca o tricampeonato que não vem desde 2001/02, enquanto a Roma tenta o titulo inédito, após perder a decisão para o Sevilla na última temporada, na disputa de pênaltis.

Como chega a Roma

Após péssimo início de temporada, a Roma melhorou bastante com

Para esse confronto, o técnico Daniele de Rossi não vai poder contar com o meio-campista Edoardo Bove, que está suspenso pelo número de cartões amarelos e o atacante Tammy Abraham, que se recupera de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Como chega o Feyenoord

Assim como a Roma, o Feyenoord também não atravessa um grande momento no Campeonato Holandês e vê a Europa League como uma grande oportunidade de virar a chave.

No entanto, os neerlandeses só chegaram aos playoffs, após terminarem terceiro lugar no Grupo E da Champions League e querem seguir vivos em uma competição europeia para sonhar com um título ainda nesta temporada.

Na tabela de classificação da Eredivisie, o Feyenoord aparece na vice-liderança com 52 pontos somados e dez a menos que o PSV Eindhoven, que lidera a competição de forma isolada com 62.

Diante dos italianos, o técnico Arne Slot terá que lidar com os desfalques de Gjivai Zechiël, Justin Bijlow, Thomas van den Belt e Gernot Traunerl, que estão entregues ao departamento médico.

Prováveis escalações

Roma: Svilar; Karsdorp, Diego Llorente, Mancini e Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini e Dybala, Lukaku e Zalewski. Técnico: Daniele de Rossi

Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko e Hartman; Stengs, Zerrouki Wieffer; Minteh, Gimenez e Igor Paixão. Técnico: Arne Slot