Após derrotar o Frosinone no último fim de semana pelo Campeonato Italiano, a Roma agora volta as suas atenções para a Europa League diante do Feyenoord, pelo confronto de volta dos playoffs da competição continental, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

No jogo de ida pelo torneio da UEFA, os Giallorossi sairam atrás do placar antes do intervalo, mas conseguiram o empate aos 22 minutos da segunda etapa para sair com um bom resultado fora de casa e sonhar com o título inédito.

Para se classificar às oitavas de final da Europa League, a Roma precisa apenas de uma vitória simples ainda no tempo regulamentar por qualquer placar.

Por outro lado, em caso de empate entre as duas equipes, a partida irá para a prorrogação e, se assim continuar, a decisão será definida nos pênaltis.

Dessa forma, a Roma joga todas as suas fichas na Europa League, após péssimo começo de temporada no Campeonato Italiano. Além disso, o time romanista também foi eliminado para a arquirrival Lazio nas quartas de final da Copa da Itália.

Diante do Feyenoord, o técnico Daniele De Rossi aposta muito na boa fase do atacante Romelu Lukaku, que é o goleador máximo da competição continental com seis gols marcados. No jogo de ida dos playoffs, o centroavante marcou o gol de empate dos visitantes no De Kuip.

Nesse momento, o belga divide a artilharia da Europa League ao lado de Pierre-Emerick Aubameyang, do Olympique de Marseille, Mohammed Kudus, do West Ham e João Pedro, do Brighton.

Pela fase anterior do torneio da UEFA, a Roma terminou na segunda colocação do Grupo G com 13 pontos, incluindo quatro vitórias, um empate e uma derrota. A chave ainda contou com Slavia Praga, Servette e Sheriff.

Roma deve ter força máxima para enfrentar o Feyenoord Europa League na

Para enfrentar os holandeses, o técnico Daniele De Rossi deve escalar a Roma com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta quinta-feira.

Em contrapartida, o time da capital italiana terá que lidar com o desfalque do atacante Tammy Abraham, que sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e segue sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, a Roma também não vai poder contar com o meio-campista Edoardo Bove, que está suspenso pelo número de cartões amarelos e fica de fora da lista de relacionados da comissão técnica.