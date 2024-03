Nesta terça-feira (12), o Pyunik conquistou uma importante vitória na Armenian Cup. O clube de Yerevan derrotou o Van, em casa, pelo placar de 5 a 3, garantindo a classificação para a semifinal da Copa Nacional.

Um dos destaques da equipe durante a temporada, o atacante Lucas Villela, que foi autor de uma assistência para gol neste confronto, comenta sua alegria pela classificação.

“Feliz demais por ter ajudado minha equipe a conquistar a classificação para a semifinal da Copa da Armênia. Fico contente em poder ajudar o Pyunik com boas atuações. Espero que continuemos neste bom ritmo”, afirmou Lucas, que também projetou o confronto contra o BKMA:

“Tem tudo para ser um ótimo jogo, diante de nossa torcida. Por isso, espero conquistar mais um bom resultado ante o BKMA, nos mantendo lideres da liga armena”, disse Villela.

Pyunik e BKMA se enfrentam no próximo da sábado (16), às 9h do horário de Brasília, no Republican Stadium, em Yerevan.