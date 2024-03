O Ventforet Kofu tem apresentado um desempenho positivo neste início de J. League 2. Após cinco rodadas disputadas, a equipe obteve três vitórias e um empate e se encontra na terceira colocação com 10 pontos, três a menos que o líder Fagiano Okayama.

Um dos destaques do time, o zagueiro Eduardo Mancha fez uma análise do rendimento do Kofu nas primeiras rodadas, ressaltando a importância dos bons resultados para ganhar ainda mais motivação no decorrer do ano.

“Tem sido um bom começo para nós. Começar o campeonato com esses resultados nos dá confiança para o restante da temporada. Ficamos muito mais motivados para manter essa sequência durante a competição, que sabemos que não é nada fácil”, afirmou o brasileiro.

​​​

Porém, o momento positivo da equipe será colocado à prova na próxima partida. O time enfrenta às 02h (de Brasília), fora de casa, o V-Varen Nagasaki, que ocupa atualmente a quarta colocação e brigou com o Kofu na temporada passada por uma vaga nos playoffs de acesso.

“Será uma partida difícil, sabemos que eles também estão numa crescente. Porém, temos treinado muito forte neste início de campeonato, e nosso técnico nos pede para pensarmos jogo a jogo, o que tem nos ajudado. Então vamos entrar em campo em busca dos três pontos”, concluiu Eduardo Mancha.