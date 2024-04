Brasileiro Ramon comemora bom início no futebol da Moldávia e projeta vôos maiores

A pouco mais de três meses atuando no futebol da Moldávia pelo Sheriff Tiraspol, o meio-campo Ramon já está completamente adaptado ao país e ao novo estilo de vida. Aos 23 anos, o brasileiro revelado pelo Athletico-PR está tendo sua primeira experiência no futebol do exterior.

“Estou feliz e motivado com esse novo desafio. Claro que é um futebol com menos visibilidade dos grandes centros, mas estou encarando como uma porta de entrada para a Europa. Meu objetivo é fazer grandes apresentações e, quem sabe, conseguir novas experiências no futuro”, analisou o jogador.

Com passagens por Bahia, ABC/RN e Água Santa, Ramon já entrou em campo em três oportunidades pelo Sheriff Tiraspol. Foram dois empates e a goleada de 4 a 1 no último fim de semana contra o Zimbru Chisinau.

“É um bom começo. Tenho muita coisa para conquistar por aqui. Meu objetivo é marcar meu nome na história do clube e só alcançamos esses feitos com gols, assistências e títulos. Agora é focar nos próximos jogos para marcar meu primeiro gol pelo clube”, finalizou o jogador.

O próximo compromisso do Sheriff está marcado para sábado (13), às 12h (horário de Brasília), contra o CSF Balti, em casa, pela Liga da Moldávia.