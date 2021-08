Messi reencontra Pep Guardiola na fase de grupos da Champions League; veja os confrontos

Um sorteio nesta quinta-feira (26) em Istambul definiu os grupos da próxima fase da temporada 2021-22 da Uefa Champions League. A primeira rodada acontece nos dias 14 e 15 de setembro.

Assim como esperado, quis o destino que o "grupo da morte" tenha Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. A presença do Sheriff Tiraspol marca a estreia da Moldávia nesta fase. Confira os detalhes abaixo.

Fase de grupos da UEFA Champions League 2021/22

Grupo A: Manchester City, PSG, RB Leipzig, Club Brugge

Grupo B: Atlético de Madrid, Liverpool, Porto, Milan

Grupo C: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

Grupo D: Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol

Grupo E: Bayern de Munique, Barcelona, Benfica, Dynamo de Kiev

Grupo F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

Grupo G: Lille, Sevilla, Red Bull Salzburg, Wolfsburg

Grupo H: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö

A fase de grupos continua em outubro, novembro e termina apenas em 7 e 8 de dezembro. Os dois primeiros de cada chave vão para as oitavas de final e o terceiro colocado avança para a Uefa Europa League. A final está marcada para 28 de maio de 2022 no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, casa do Zenit.

Além do Chelsea, atual campeão, há mais 12 clubes que já conquistaram o título do torneio mais importante da Europa. São eles: Real Madrid, Milan, Bayern de Munique, Liverpool, Barcelona, Ajax, Manchester United, Inter de Milão, Juventus, Benfica, Porto e Borussia Dortmund.