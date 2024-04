Hoje (16) o Barcelona encara o Paris Saint Germain pela partida de volta das quartas de final da UEFA Champions League, às 16h (horário de Brasília) no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

O Barcelona venceu a primeira partida por 3 a 2 de virada, e hoje vai a campo com a vantagem do empate e deve se segurar mais na partida e aproveitar os erros da equipe parisiense. A equipe de Xavi vem para essa partida sabendo que não terá vida fácil mesmo jogando em casa e com a vantagem do empate, o treinador da equipe catalã disse que espera um PSG bem ofensivo e pede bastante apoio da torcida culé.

"Será uma grande batalha de futebol. Eles vão exigir muito de nós. Precisamos que nossos torcedores façam barulho porque o PSG vai nos fazer sofrer, não há dúvida." disse o técnico.

Já a equipe do Luis Henrique, vem muito confiante que conseguirá sair com a classificação para a semifinal da competição, o atual treinador da equipe de Paris passou por isso em 2017 mas ele treinava o Barcelona que hoje é seu rival. Nesta ocasião, o técnico conseguiu reverter o placar para 6 a 1 contra o PSG, fazendo essa partida ser um dos maiores jogos da competição.

O treinador está confiante e disse: "Vamos dar a volta. Estão totalmente motivados, vamos fazer história." Dessa vez ele não terá uma tarefa tão complicada como aquela de 2017 e precisa apenas de uma vitória por 2 a 0.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Ronald Araújo e João Cancelo; Gundogan, De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Xavi.

Paris Saint Germain: Donnaruma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Hernandez; Zaire Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Henrique

Histórico de confrontos

Esse confronto já ocorreu 14 vezes, foram 6 vitórias do Barcelona 4 empates e 4 vitórias do PSG, equipe Culé marcou 27 gols e sofreu 23.

Arbitragem

Árbitro: István Kovács (UEFA)

Assistentes: Vasile Florin Marinescu (UEFA) e Ovidiu Artene (UEFA)

VAR: Marco Fritz