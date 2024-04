Em jogo de duas viradas, Real Madrid empata com Manchester City pela ida nas quartas da Champions

Na última terça-feira (9), o Real Madrid recebeu o Manchester City, no Santiago Bernabéu, na partida valida pelo primeiro jogo das quartas de finais da UEFA Champions League, a partida terminou empatada em 3 a 3 em um jogo emocionante, nesse jogo sairam 6 lindos gols.

Primeiro tempo eletrizante

A partida começou com o Manchester City abrindo o placar, logo no primeiro minuto, o time inglês marcou um bonito gol de falta, com Bernado Silva, após uma falta marcada na entrada da área, o português decide bater direto e rasteiro abrindo o placar da partida. O City seguiu pressionando e chegou novamente com perigo aos 6 minutos da primeira etapa, depois de um belo passe de Gvardiol para Haaland, o camisa 9 chegou finalizando mas o goleiro Lunin fez uma bela defesa.

O Real Madrid conseguiu o empate aos 11 minutos de jogo, após um contra ataque, Camavinga corta para a esquerda, finaliza para o gol, a bola desvia em Rúben Dias e acaba morrendo no fundo das redes. Aos 14 minutos, o Real Madrid vira o jogo com Rodygo, o brasileiro recebeu um lindo lançamento de Vini Junior, parte para cima da marcação em velocidade deixando o Akanji para trás e empurrando para o fundo das redes. Aos 18 minutos o Real Madrid teve outra chance, Valverde finaliza de fora da área e o goleiro Ortega faz uma bela defesa.

O Real Madrid seguiu pressionando e aos 30 chegou perigosamente com Rodrygo, o camisa 11 chegou pela esquerda, cortou para o meio, arriscou colocado mas a bola ficou com o goleiro Ortega.

Segundo tempo dos gols bonitos

Já na segunda etapa a partida ficou mais truncada, o Real foi quem teve a primeira boa chance, Bellingham aproveita uma falha de Rodri, fica com a bola se livra da marcação e bate cruzado mas Lunin faz outra boa defesa.

Aos 20 minutos do segundo tempo, Foden empata o jogo, o meio campista cortou para a perna esquerda e finaliza da entrada da área no ângulo, deixando tudo igual nas quartas de final. Aos 25 minutos foi a chance do City de ficar a frente do placar, Gvardiol domina uma bela bola, ajeita para a perna direita e finaliza marcando um golaço para virar o jogo.

Aos 32 minutos, Valverde deixa tudo igual, Vini Junior vira uma linda bola da esquerda para direita, e o uruguaio chega finalizando de primeira para empatar a partida.

Jogo de volta

A bola volta a rolar na próxima quarta feira (17) às 16h (horário de Brasília) no Etihad Stadium, em Manchester. O City terá a vantagem de estar jogando em sua casa diante de sua torcida e deve tentar matar o jogo logo no inicio.